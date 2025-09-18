女優の白石麻衣（33）が18日に都内で行われた「SUIT SQUARE アンバサダー就任＆新CM発表会」に出席。新たに挑戦したいことを明かした。

ラベンダーカラーのニットにブラウンのスカートという秋らしい装いで登場。「凄く着心地が良くて、肌触りももちろんいいんですけれども、凄くどんな大きな動きをしても体にフィットしてくれる」とほほえんだ。

白石が思い描く自分らしいスタイルは「服装ももちろん大事だと思いますけど、自分をそのまま素直に生活していくこと、飾らずということ」。「何かこうルールを決めたりせず自分のしたいこととか感じたことをそのままの気持ちで行動していくことを心がけるようにしている」という。

アイドル活動にとどまらず、バラエティーや女優業など挑戦を続けてきた白石だが、今までは「いろんなことを凄く考えちゃう性格」ゆえ、新たな一歩を踏み出すことは容易ではなかったようだ。

ただ、「考えすぎも良くないのかな」と心機一転。「考えすぎずポジティブに、まずはやってみようぐらいな、楽な気持ちで取り組むように心がけています」とほほえんだ。

そんな白石は「カレーをスパイスから作ってみたい」と告白。得意の料理の腕前を生かし「自分好みのスパイスとか入れて、自分好みのカレーとかを作れたらいいな」と心躍らせた。