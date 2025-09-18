元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が18日、都内で行われた「SUIT SQUARE アンバサダー就任＆新CM発表会」に登壇し、お米への愛を語った。

白石はビジネスウエアブランド「SUIT SQUARE」のレディーススタイルの新シリーズ「CHANTOWA」（ちゃんとは）新CMに出演。同シリーズのコーディネートで登場し「最近はカジュアルな私服を着ることが多いけど、ビシッとジャケットスタイルやパンツスタイルを着用すると背筋が伸びてピシッとする感じがする。ピシッとした気持ちでアンバサダーとしてたくさんPRできたら」と意気込んだ。

同ブランドが近年屋号を変更したことにちなみ、最近変えてよかったことを聞かれると「炊飯器。私生活のあれなんですけど…」と照れ笑いした。

お米が好きだといい「最近誕生日プレゼントで現場からおいしいお米をいただいて、炊飯器もそろそろ年数的に替えようかと。いろんなモードが付いてて、お米の種類に合った炊き方があるんです。より粒だっておいしくて、替えてよかった」と熱弁した。

「CHANTOWA」はビジネスウエアの多様化に合わせ「ちゃんとは、したい」という仕事着への潜在的なニーズに着目したシリーズ。白石は「自分らしいスタイル」について「自分をそのまま素直に生活していくこと、飾らずというんですかね。それは大事にしてて、何かルールを決めたりせずにしたいこと感じたことそのままの気持ちでいることを意識しています」とほほ笑んだ。