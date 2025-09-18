【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(略称:CESA)は、開幕まで1週間に迫った「東京ゲームショウ 2025」（以下 TGS2025）で行なわれる全ての主催者企画の詳細や、ゲームタイトルとのコラボフード、公式グッズなど、関連情報を多数公開した。

「TGS2025」で実施される全ての主催者企画の詳細が決定

会期中に実施されるイベントステージおよび公式番組の詳細が確定した。

イベントステージ

TOKYO GAME SHOW 開会式

日時：9月25日（木）9時30分～10時

登壇者：本郷 奏多さん、辻本 春弘会長

概要：開会式では、主催、共催、来賓による挨拶ならびにテープカットセレモニーを執り行なう。主催挨拶では協会の辻本春弘氏が、TGSの今後に関する発表と、当日プレスへ配布予定の「CESA ゲーム産業レポート 2025」（プレビュー版）を紹介する。

※一般のビジネスデイ来場者の方は御来場いただけません。

基調講演（ゲーム市場の変革者：プレイステーション ストアがもたらしたもの）

日時：9月25日（木）11時～12時

登壇者：ソニー・インタラクティブエンタテインメント 社長 CEO 西野秀明氏

概要：世界中の人々がゲームの面白さを体験できる、誰とでも自由に繋がることができる。そんな時代を作ってきたプレイステーション。ディスクメディアを使ったゲーム供給に加えて、ゲームや追加コンテンツをダウンロードする体験が始まって、約20年が経とうとしている。物理的なメディアではないネットワークというコンテンツ提供手段を活かし、プレイステーション ストアがビジネスとしてどのようにゲーム業界に貢献してきたのか、約20年の歴史を振り返りながら、その役割・意義を検証する。

TGCAステージ

日時：9月27日（土）11時30分～12時30分

登壇者：日野晃博氏（株式会社レベルファイブ 代表取締役社長／CEO）、小澤健司氏（株式会社スタジオサザンカ 代表取締役社長）、林 克彦氏（ファミ通グループ代表）

概要：ゲーム業界の若手クリエイターに向けたTGCAのスペシャルトークセッションを展開。今まで語られてこなかった秘話も交えた内容となっており、ここでしか聞けないセッション。

※「TGS2025」会期中、幕張メッセホール 10・主催者コーナーにおいて「TGCA」プログラムにて育成中のクリエイター作品をご覧いただけます。併せてご確認ください。

□Top Game Creators Academyトップページ

周年タイトルトークステージ

日時：9月27日（土）13時15分～14時15分

登壇者：富澤祐介氏（「テイルズ オブ」シリーズ IP 総合プロデューサー）、田谷 淳氏（「eFootball」シリーズ 統括プロデューサー）、阪本 寛之氏（「龍が如く」シリーズ チーフプロデューサー）、田口尚平さん

概要：今年、記念すべき周年を迎える3大タイトルのプロデューサーが一堂に会するトークステージを実施。「テイルズ オブ」シリーズの富澤祐介氏、「eFootball」シリーズの田谷 淳氏、「龍が如く」シリーズの阪本寛之氏が登壇し、長年愛され続ける作品の裏側に迫る。それぞれのシリーズが歩んできた歴史、時代とともに変化してきたゲーム作りの哲学、そして長寿タイトルだからこそ見えてきた発見や挑戦など、ここでしか聞けない濃密なトークを届ける。

ゲームさんぽステージ

日時：9月28日（日）10時～11時0

登壇者：やす子さん、いいださん／よそ見、マスダさん／よそ見

概要：YouTube チャンネル「ゲームさんぽ」がTGSステージから生配信。「METAL GEAR SOLID Delta: SNAKE EATER」の世界を探検しよう。

日本ゲーム大賞「フューチャー部門」発表授賞式

日時：9月28日（日）13時～14時45分

登壇者：日本ゲーム大賞 選考委員 浜村弘一氏、月刊Vジャンプ編集長 寺師大輔氏、ファミ通グループ代表 林克彦氏、電撃ゲームメディア総編集長 西岡美道氏

概要：リアル出展、オンライン出展を問わず、「東京ゲームショウ 2025」で発表・出展された未発売作品の中から今後が期待される作品を選考し、表彰する。

エンディングステージ＆スペシャル抽選会

日時：9月28日（日）15時15分～15時45分

登壇者：田口尚平さん（MC）、本郷奏多さん（オフィシャルサポーター）、やす子さん、最上もがさんほか

概要：エンディングステージでは、「TGS2025」の振り返りとともに、来年30周年となる「TGS2026」の開催告知も行なう。また、イベントステージ来場者および公式番組視聴者が参加できる景品抽選会なども予定されている。

SENSE OF WONDER NIGHT 2025

日時：9月26日（金）17時～19時

場所：幕張メッセ 国際会議場

登壇者：ファイナリスト8組

概要：「センス・オブ・ワンダー ナイト」は、“見たた瞬間、コンセプトを聞いた瞬間に、誰もがはっと、自分の世界が何か変わるような感覚”＝「センス・オブ・ワンダー」を引き起こすようなゲームのアイデアを持ったインディーゲーム開発者を発掘するコンテスト企画。18回目を迎える本年は、応募数165タイトルの中から8タイトルが決定した。選ばれたファイナリスト8組は、ビジネスデイ2日目の9月26日17時から、プレゼンテーションに挑む。※追って公式番組でも配信予定。

人気ゲームタイトルとのコラボフードが登場

「TGS2025」では、ビジネスデイ、一般公開日を通じ全日程にて人気ゲームタイトルとのコラボフードを販売。話題の新作ゲームや長年愛される名作シリーズとのスペシャルメニューは、ここでしか味わえない貴重なラインナップとなっている。

ゲームタイトルコラボフードメニュー 一覧（五十音順にて掲載）

キユーピーのたまごコラボも実施

カプコン「プラグマタ」月面カレーライス コーエーテクモゲームス「仁王 3」すねこすりドーナッツ KONAMI 「ボンバーマン」ボンバーマンたこ焼き KONAMI 「パワフルプロ野球」パワプロ角煮まんじゅう セガ「ソニックレーシングクロスワールド」クロスワールドドッグ ソニー・インタラクティブエンタテインメント「アストロボット」宇宙ソーダとホイップ惑星 バンダイナムコエンターテインメント「ワンス・アポン・ア・塊魂」王子のアメリカンドッグ バンダイナムコエンターテインメント「リトルナイトメア 3」ロゥとアローンのまっくろシェイク バンダイナムコエンターテインメント「トワと神樹の祈り?たち」トワと神樹の祈り子天丼

「TGS2025」のフードコートパートナーとして「キユーピーのたまご」が決定。対象のフードを注文すると「うま辛たまご」、「ねぎ塩たまご」、「担々風たまご」のいずれかを無料トッピングできる。

※対象商品は品切れとなる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

「TGS2025」公式グッズが会場限定で登場

「TGS2025」の公式グッズが、今年も会場限定で登場。イラストレーター・ざしきわらし氏が描いたメインビジュアルや、アーティスト集団「ANIMAREAL」プロデュースのオリジナルデザインをあしらった商品など、全60種以上が展開する。

Tシャツ、タオル、キーホルダー、アクリルスタンド、エコバッグなど幅広いアイテムに加え、今年は「和物」をテーマにした新商品も充実。記念品としてはもちろん、普段使いにも最適な実用性の高いアイテムが多数取り揃えられている。

なお、公式グッズの購入は現金に加え、各種クレジットカード、電子マネー（ID、QUICPay）、QR決済（PayPay、d払い、au PAY、メルペイ、WeChat Pay、Alipay+）での決済が可能。 公式グッズは、「TGS公式グッズショップ」で販売される。

【TGS公式グッズショップ】

ビジネスデイ：中央モール2F＜5H 前＞、エスプラナード2F＜9H 前＞

一般公開日：中央モール２F＜5H 前＞、展示ホール 10＜物販エリア付近＞

新企画 出展タイトル×「TSG2025」のコラボレーションアイテムを販売

新規企画として、「TGS2025」に出展するゲームタイトルとコラボレーションした公式グッズが販売される。

今回参加するのは、カプコン「バイオハザード レクイエム」、コーエーテクモゲームス「仁王」、コナミデジタルエンタテインメント「桃太郎電鉄 2 ～あなたの町もきっとある～」、セガ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」、バンダイナムコエンターテインメント「リトルナイトメア 3」の5タイトル（50音順）。各IPと「TGS2025」のロゴを組み合わせた、「TGS2025」でしか手に入らないオリジナルデザインのTシャツとマグカップが用意される。

コスプレエリアの詳細を発表

一般公開日2日間[9月27日・28日]、「コスプレエリア」を9ホール屋外に設置。今年はより広い場所でコスプレを楽しめるよう、9ホール東側の屋根付きエリアのほか、西側の公道がコスプレエリアとして開放される。またコスプレ更衣室の混雑緩和のため、早朝開放（海浜幕張駅始発時刻から7時45分まで）も実施。なお、コスプレを楽しむ場合コスプレ登録料として2,000円が必要（更衣室／クローク使用料込み）。

□コスプレエリアの詳細ページ

TGS BOOSTERZ 第3弾発表

TGS2025」では、「東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信（ブースト）をさせる」をテーマとした、公式インフルエンサーを起用。第3弾として、Kayaneさん、九尾猫さん、XYG羗仔さんの就任が決定した（アルファベット順）。

Kayaneさん

九尾猫さん

XYG羗仔さん

TGSスタッフウェアパートナーに「ビームス」が決定

「TGS2025」のスタッフウェアパートナーとして、ファッションとカルチャーを横断的に発信し続けるビームスの参加が決定した。

今回のスタッフウェアには、イラストレーター・ざしきわらし氏が手掛けたメインビジュアルをデザインに採用。会場内のエリアごとに異なる多様なユニフォームが制作され、来場者を迎えるスタッフの存在をより印象的に彩る。

インターナショナルパーティー＋Indie Night 開催決定

ビジネスデイ終了後の9月26日18時から、「インターナショナルパーティー＋Indie Night」が9-11 ホール2階エスプラナードにて開催される。国内外の出展社に加え、ゴールドパスの来場者、TGS BOOSTERZ、インフルエンサー、報道関係者が参加可能。

【開催概要】

開催日時：9月26日（金）18時～（受付開始：17時30分～）

場所：9-11 ホール 2階エスプラナード

※出展社、ゴールドパス来場者、TGS BOOSTERZ、インフルエンサー、報道関係者が参加可（事前登録は不要）

「東京ゲームショウ2025」開催概要

名称：東京ゲームショウ 2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【会期】

9月25日（木）ビジネスデイ 10時～17時

9月26日（金）ビジネスデイ 10時～17時

9月27日（土）一般般公開日 9時30分～17時

9月28日（日）一般般公開日 9時30分～16時30分

※ビジネスデイと一般般公開日では開場時間が異なります。

※一般般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール 1～11 / 国際会議場 / イベントホール

来場予定者数：25万人

