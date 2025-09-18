◇男子プロゴルフ シニアツアー 日本シニアオープン 第１日（１８日、神奈川・相模原ＧＣ＝６９９７ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、大会初出場となったプロ野球・巨人前監督の原辰徳氏は前半９ホールを４オーバー４０で折り返した。

巨人のタオルやユニホームを掲げるファンなど、３００人を超えるギャラリーが見守る中、レギュラーツアー賞金王２回の伊澤利光（フリー）、シニアツアー賞金王４回のＰ・マークセン（タイ）と同組でティーオフ。１番パー４はティーショットを右ラフに曲げたが、左ラフからの第３打をピンそば１メートルに寄せ、見事なパーで発進した。

２、４、５番でボギーをたたいた後、６番パー４で第１打をこの日初めてフェアウェーへ。第２打を１メートルに寄せて初バーディーを奪うと、帽子を取ってくるりと一周しながらギャラリーの声援に笑顔で応えた。その後は８、９番と連続ボギーを打ち、後半をプレーしている。

６７歳の原氏はトップアマチュアとして知られ、２００４年には相模原ＧＣのクラブチャンピオンを獲得。今回は開催クラブ会員で、特別承認選手として出場した。シニアツアーは４試合経験があるが、ナショナルオープンは初出場となった。