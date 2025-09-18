ドル買い継続、FOMC無事通過で安堵 パウエルはトランプに屈せず ユーロドル1.18割れ ドル買い継続、FOMC無事通過で安堵 パウエルはトランプに屈せず ユーロドル1.18割れ

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル買い継続、FOMC無事通過で安堵 パウエルはトランプに屈せず ユーロドル1.18割れ



FOMC無事通過でドル買い。



ドル円は147.20円付近まで上昇、ユーロドルは1.18台を割り込んだ。予想以上のGDP縮小を受けNZドルは対ドルで0.8%下落している。



きのうのFOMC会合は政策金利を25bp引き下げ、今年あと2回の利下げも示唆された。予想通りだったためFOMC通過でドルは買い戻されている。また、パウエルがトランプに屈しなかったことで市場に安堵感が広がっている。



金融市場にとって最大の懸念事項はFRBの独立性に対する懸念だ。パウエルFRB議長はトランプ米大統領の圧力に屈しなかった。パウエル氏は引き続きインフレ圧力を警戒、慎重姿勢を崩さなかった。次期FRB議長の座を狙うウォラーFRB理事とボウマンFRB副議長は結局50bp利下げを主張しなかった。

外部サイト