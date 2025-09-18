チョコレートプラネットが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅで動画をアップ。松尾駿がＳＮＳで「素人はＳＮＳをするな」と言った趣旨の発言をし、炎上したことを謝罪。相方の長田庄平は「松尾の言動は僕の言動」だとし、バリカンで頭を丸めた。

松尾はこの「素人はＳＮＳをするな」発言について全面謝罪。以前からネット上の誹謗中傷について批判的な思いを持っていたことから、それが極端な形で発言したとして謝罪した。

炎上発言を横で聞いていた長田は「無茶苦茶なこと言ってるなとは思ったんですが、いち芸人が無茶苦茶なこといってるなっていうことでスルーされると思ったんですが、それが切り取られ拡散されてしまった」と説明。

動画が削除されたことについては「稲ちゃんの名前が入っていたので、そこが悪目立ちするのも良くないかなと思って僕の判断で削除」と言い、コメント欄閉鎖は「他の動画に関して関係ないことで荒らされるのが嫌だったので、閉鎖させていただきました」と説明した。

今回の謝罪動画をあげたことには「ファンの皆様に嫌な思いをさせてしまっているなと思ったから」と言い「僕らは組織の中で生きている。いろんな人に支えられている。大変ご迷惑掛けた。そこに関しても謝罪させて頂きます」と頭を下げた。

そして突然「松尾の言動は僕の言動でもあると思う。チョコレートプラネットは２人でやっているので２人の責任」だとし「ここから初心の気持ちに返る、気持ちを引き締める意味で頭を丸めたい」「２人でやってますんで２人で一緒に頭丸めます」として、バリカンで頭を丸め始めた。

長田は頭の真ん中からバリカンを入れ迷いなく一気。松尾ももともと髪の毛は短かったが、バリカンを入れ、丸刈り姿の２人が最後にもう一度頭を下げていた。