宇都宮ブレックスの小川とフォトゥは不帯同…『FIBAインターコンチネンタルカップ』開幕
宇都宮ブレックスは9月18日、小川敦也とアイザック・フォトゥがコンディション不良のため、シンガポールで開催される『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に帯同しないことを発表した。
小川については、8月4日付で左足首の手術を受けたことが発表されており、現在復帰へ向けてリハビリ中。フォトゥは6月に行われた『FIBAバスケットボールチャンピオンズリーグアジア2025』で宇都宮のアジア制覇に大きく貢献していたが、今大会は欠場することになった。
この日から開幕するインターコンチネンタルカップの大会公式サイトでは、各チームのロスターも公表されており、宇都宮は2人を除き、比江島慎やD.J・ニュービル、田臥勇太ら13名を登録。日本時間19日21時から行われるウニカハ（スペイン）との大会初戦に臨む。
『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に参戦する宇都宮の登録ロスターと試合予定の一覧は以下の通り。
◆■宇都宮ブレックスのロスター
#0 田臥勇太
#6 比江島慎
#9 遠藤祐亮
#10 竹内公輔
#11 青木ブレイク
#12 高島紳司
#13 渡邉裕規
#15 石川裕大
#17 星川開聖
#18 鵤誠司
#25 D.J・ニュービル
#33 ギャビン・エドワーズ
#34 グラント・ジェレット
◆■宇都宮ブレックスの試合予定
9月19日（金）21時 vsウニカハ（スペイン）
9月20日（土）21時 vsアル・アハリ・トリポリ（リビア）
9月21日（日）時間未定 順位決定戦
