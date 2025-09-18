宇都宮ブレックスの小川とフォトゥは不帯同…『FIBAインターコンチネンタルカップ』開幕

　宇都宮ブレックスは9月18日、小川敦也とアイザック・フォトゥがコンディション不良のため、シンガポールで開催される『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に帯同しないことを発表した。


　小川については、8月4日付で左足首の手術を受けたことが発表されており、現在復帰へ向けてリハビリ中。フォトゥは6月に行われた『FIBAバスケットボールチャンピオンズリーグアジア2025』で宇都宮のアジア制覇に大きく貢献していたが、今大会は欠場することになった。


　この日から開幕するインターコンチネンタルカップの大会公式サイトでは、各チームのロスターも公表されており、宇都宮は2人を除き、比江島慎やD.J・ニュービル、田臥勇太ら13名を登録。日本時間19日21時から行われるウニカハ（スペイン）との大会初戦に臨む。


『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に参戦する宇都宮の登録ロスターと試合予定の一覧は以下の通り。


◆■宇都宮ブレックスのロスター

#0　田臥勇太

#6　比江島慎

#9　遠藤祐亮

#10　竹内公輔

#11　青木ブレイク

#12　高島紳司

#13　渡邉裕規

#15　石川裕大

#17　星川開聖

#18　鵤誠司

#25　D.J・ニュービル

#33　ギャビン・エドワーズ

#34　グラント・ジェレット


◆■宇都宮ブレックスの試合予定

9月19日（金）21時　vsウニカハ（スペイン）

9月20日（土）21時　vsアル・アハリ・トリポリ（リビア）

9月21日（日）時間未定　順位決定戦



