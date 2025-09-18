宇都宮ブレックスの小川とフォトゥは不帯同…『FIBAインターコンチネンタルカップ』開幕

宇都宮ブレックスは9月18日、小川敦也とアイザック・フォトゥがコンディション不良のため、シンガポールで開催される『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に帯同しないことを発表した。

小川については、8月4日付で左足首の手術を受けたことが発表されており、現在復帰へ向けてリハビリ中。フォトゥは6月に行われた『FIBAバスケットボールチャンピオンズリーグアジア2025』で宇都宮のアジア制覇に大きく貢献していたが、今大会は欠場することになった。

この日から開幕するインターコンチネンタルカップの大会公式サイトでは、各チームのロスターも公表されており、宇都宮は2人を除き、比江島慎やD.J・ニュービル、田臥勇太ら13名を登録。日本時間19日21時から行われるウニカハ（スペイン）との大会初戦に臨む。

『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に参戦する宇都宮の登録ロスターと試合予定の一覧は以下の通り。

◆■宇都宮ブレックスのロスター

#0 田臥勇太



#6 比江島慎



#9 遠藤祐亮



#10 竹内公輔



#11 青木ブレイク



#12 高島紳司



#13 渡邉裕規



#15 石川裕大



#17 星川開聖



#18 鵤誠司



#25 D.J・ニュービル



#33 ギャビン・エドワーズ



#34 グラント・ジェレット

◆■宇都宮ブレックスの試合予定

9月19日（金）21時 vsウニカハ（スペイン）



9月20日（土）21時 vsアル・アハリ・トリポリ（リビア）



9月21日（日）時間未定 順位決定戦

