1990年に公開された映画『ジェイコブス・ラダー』の4Kレストア版が、10月17日よりシネマート新宿ほかにて全国公開されることが決定した。

本作は、『ナインハーフ』や『危険な情事』などを手がけたエイドリアン・ライン監督によるサイコスリラー。脚本は、『ゴースト／ニューヨークの幻』のブルース・ジョエル・ルービンが手がけた。

主演を務めたのは、撮影当時31歳のティム・ロビンス。無垢な笑顔を見せる息子役を『ホーム・アローン』でブレイクする直前、撮影当時9歳のマコーレー・カルキンが演じている。そのほか、『Mr.インクレディブル』のエリザベス・ペーニャ、『レオン』のダニー・アイエロ、『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』のマット・クレイヴンらがキャストに名を連ねている。

ベトナム帰還兵のジェイコブ（ティム・ロビンス）は、今はニューヨークの郵便局に勤め、同僚の恋人ジェジー（エリザベス・ペーニャ）と暮らしている。しかし最近になって、ベトナム戦争中に敵の襲撃を受けた凄惨な体験が悪夢となって蘇り、さらに身の回りに奇妙な出来事が次々と起こり始める。ベトナム時代の戦友もまた同じような悪夢や幻覚に悩まされていることを知り原因を探るジェイコブだったが、そこには驚愕の事実が待ち受けていた。

映画『ジェイコブス・ラダー 4Kレストア』 あわせて公開された予告編には、悪夢にうなされ、身の回りで起きる奇妙な出来事に振り回されていくジェイコブの姿が映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）