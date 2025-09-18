デジタルホールディングス<2389.T>は後場に強含んだ。同社は１８日、子会社のオプトがＬｅａｎＧｏ（東京都目黒区）と共同で、ウェブ広告などのＬＰ（ランディングページ）において購入や問い合わせに至るコンバージョン率（ＣＶＲ）を継続的に向上させる運用型ＬＰＯの自動最適化を、ＡＩの活用により実現するサービス「Ｓｈｉｏｕｍｅ ＡＩ」の提供を始めたと発表。業績へのポジティブな影響を期待した買いが入ったようだ。



ＬｅａｎＧｏが展開するＣＶＲ改善ツールの自動最適化技術と、オプトが持つＬＰＯの効果改善の知見を組み合わせ、デジタルマーケティングの成果向上を支援する。これまでＬＰＯは検証に時間を要することがあり、ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）のサイクルが停滞するなど、スピード面での課題を抱えていた。ＬＰＯに関する課題解決につながる新サービスの活用により、顧客企業は業務効率を高め、機会損失を最小化できるようになるという。



出所：MINKABU PRESS