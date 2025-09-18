まるでフランスに来たみたい……！ KUSMI TEA×⽇⽐⾕パレス、フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA『エリゼ宮シリーズ』開催
KUSMI TEA（クスミティー）は9⽉3⽇から12⽉26⽇の期間、⽇⽐⾕パレスにて「フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA『エリゼ宮シリーズ』」を開催しています。
■「エリゼ宮で朝⾷を」3種を楽しめるアフターヌーンティー
150年以上つづく伝統と⾰新が織りなす、フランスのオーガニックティーメゾン“クスミティー”。
創業時より変わらぬ秘伝のブレンドから独創的でモダンなフレーバーまで、豊かなバリエーショを⽣み出すクスミティーのティーブレンダーは、まさにアルティザン。
伝統に裏打ちされた⾃由な発想でブレンディングやフレーバリングに取り組み、アートのような味わいを創造しています。
今回、クスミティーはフランス⼤統領府エリゼ宮とのコラボレーションティー「エリゼ宮で朝⾷を」シリーズ3種を楽しめるアフターヌーンティーを開催します。
■新作「エリゼ宮で朝⾷を（アールグレイ）」も登場
2018年に「100% Made in France」の価値を広める⽬的で、フランス国⼤統領命により始動した“エリゼブランド”。
そのエリゼブランドとして誕⽣した「エリゼ宮で朝⾷を」シリーズのティーと共に、⽇⽐⾕パレス特製のフードを楽しめます。
また今回特別に、9⽉25⽇に発売開始となる、「エリゼ宮で朝⾷を」シリーズの新作「エリゼ宮で朝⾷を（アールグレイ）」も試すことができます。
ひっそりと佇む都会の森の⼀軒家、⽇⽐⾕パレスで豊かな⾃然を感じながらアフターヌーンティーをぜひ、楽しんではいかがでしょうか。
■アフタヌーンティー概要
フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA「エリゼ宮シリーズ」
期間：2025年9⽉3⽇〜12⽉26⽇
※貸切り営業⽇は実施なし
開催店舗：⽇⽐⾕パレス
〒100-0012 東京都千代⽥区⽇⽐⾕公園1-6
定休⽇：⽉曜⽇・⽕曜⽇
提供時間：12時30分〜14時（閉店16時）
価格：6,050円〜
プラン詳細：
フランス⼤統領府エリゼ宮とのコラボレーションティー3種を堪能できるKUSMI TEAのアフタヌーンティー。⽇⽐⾕パレス特製「季節のセイボリー」「特製エリゼ宮茶葉のスウィーツを加えたアフタヌーンツリー」や「アシェット・デセール」をエリゼ宮シリーズ3種や厳選クスミティーと共に楽しめる3ヶ⽉限定のプランです。
■商品情報
◇エリゼ宮で朝⾷を（アールグレイ）※2025年9⽉25⽇ 発売開始
ベルガモットの爽やかで気品を感じる深みのある⾹と、開花前のオレンジの花の蕾であるオレンジフラワーの華やかな⽢さを感じる味わいが特徴。
ひと⼝含めば茶葉の旨味と豊かな⾹りが⼝いっぱいに広がり、⼼がほどけます。
100g⽸：4,644円／ティーバッグ24個⼊り：5,292円
◇エリゼ宮で朝⾷を
シトラス⾹るグリーンティーブレンド
マテ茶と緑茶の⻘々しいフレーバーに、レモンとレモングラスの爽やかな⾹りが重なり、フレッシュでフルーティーな⾵味を愉しめます。ほのかなビターテイストが⼼地よく、深みのある味わいながら後味はさっぱり。
100g⽸：4,644円／ティーバッグ24個⼊り：5,292円
◇エリゼ宮で朝⾷を（ハーブティー）
フルーティーさが華麗なハーブティー
ハイビスカスの酸味をリンゴの⽢さがやさしく包み、まろやかな味わいに仕上げました。さらにチェリーとブルーベリーの⽢酸っぱさが重層的に重なり、軽い飲み⼝ながらも奥⾏きのある味わいに。
90g⽸：4,644円／ティーバッグ24個⼊り：5,292円
（エボル）