まるでフランスに来たみたい……！　KUSMI TEA×⽇⽐⾕パレス、フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA『エリゼ宮シリーズ』開催

KUSMI TEA（クスミティー）は9⽉3⽇から12⽉26⽇の期間、⽇⽐⾕パレスにて「フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA『エリゼ宮シリーズ』」を開催しています。

■「エリゼ宮で朝⾷を」3種を楽しめるアフターヌーンティー

150年以上つづく伝統と⾰新が織りなす、フランスのオーガニックティーメゾン“クスミティー”。

創業時より変わらぬ秘伝のブレンドから独創的でモダンなフレーバーまで、豊かなバリエーショを⽣み出すクスミティーのティーブレンダーは、まさにアルティザン。

伝統に裏打ちされた⾃由な発想でブレンディングやフレーバリングに取り組み、アートのような味わいを創造しています。

今回、クスミティーはフランス⼤統領府エリゼ宮とのコラボレーションティー「エリゼ宮で朝⾷を」シリーズ3種を楽しめるアフターヌーンティーを開催します。

■新作「エリゼ宮で朝⾷を（アールグレイ）」も登場

2018年に「100% Made in France」の価値を広める⽬的で、フランス国⼤統領命により始動した“エリゼブランド”。

そのエリゼブランドとして誕⽣した「エリゼ宮で朝⾷を」シリーズのティーと共に、⽇⽐⾕パレス特製のフードを楽しめます。

また今回特別に、9⽉25⽇に発売開始となる、「エリゼ宮で朝⾷を」シリーズの新作「エリゼ宮で朝⾷を（アールグレイ）」も試すことができます。

ひっそりと佇む都会の森の⼀軒家、⽇⽐⾕パレスで豊かな⾃然を感じながらアフターヌーンティーをぜひ、楽しんではいかがでしょうか。

■アフタヌーンティー概要

フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA「エリゼ宮シリーズ」

期間：2025年9⽉3⽇〜12⽉26⽇

※貸切り営業⽇は実施なし

開催店舗：⽇⽐⾕パレス

〒100-0012 東京都千代⽥区⽇⽐⾕公園1-6

定休⽇：⽉曜⽇・⽕曜⽇

提供時間：12時30分〜14時（閉店16時）

価格：6,050円〜

プラン詳細：

フランス⼤統領府エリゼ宮とのコラボレーションティー3種を堪能できるKUSMI TEAのアフタヌーンティー。⽇⽐⾕パレス特製「季節のセイボリー」「特製エリゼ宮茶葉のスウィーツを加えたアフタヌーンツリー」や「アシェット・デセール」をエリゼ宮シリーズ3種や厳選クスミティーと共に楽しめる3ヶ⽉限定のプランです。

■商品情報

◇エリゼ宮で朝⾷を（アールグレイ）※2025年9⽉25⽇ 発売開始

ベルガモットの爽やかで気品を感じる深みのある⾹と、開花前のオレンジの花の蕾であるオレンジフラワーの華やかな⽢さを感じる味わいが特徴。

ひと⼝含めば茶葉の旨味と豊かな⾹りが⼝いっぱいに広がり、⼼がほどけます。

100g⽸：4,644円／ティーバッグ24個⼊り：5,292円

◇エリゼ宮で朝⾷を

シトラス⾹るグリーンティーブレンド

マテ茶と緑茶の⻘々しいフレーバーに、レモンとレモングラスの爽やかな⾹りが重なり、フレッシュでフルーティーな⾵味を愉しめます。ほのかなビターテイストが⼼地よく、深みのある味わいながら後味はさっぱり。

100g⽸：4,644円／ティーバッグ24個⼊り：5,292円

◇エリゼ宮で朝⾷を（ハーブティー）

フルーティーさが華麗なハーブティー

ハイビスカスの酸味をリンゴの⽢さがやさしく包み、まろやかな味わいに仕上げました。さらにチェリーとブルーベリーの⽢酸っぱさが重層的に重なり、軽い飲み⼝ながらも奥⾏きのある味わいに。

90g⽸：4,644円／ティーバッグ24個⼊り：5,292円

（エボル）