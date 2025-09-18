「売り場で直聞き密着」



スーパーなどで、売り場を限定して密着し、

そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！

お客さんのおすすめレシピや商品の紹介に加えて

お悩みや保存方法を専門家に伺い解決してもらう企画

今回は野菜売り場で密着調査！



＜今回訪れた場所＞

ライフ セントラルスクエア押上駅前店



＜出演＞

大沢あかね

根本早苗（野菜ソムリエ）



※情報は全て放送時の情報です



「秋の睡眠！医者オススメの熟睡法＆最新グッズ」

季節の変わり目で難しい秋の睡眠を徹底チェック！

意外と知らない正しい睡眠方法を専門医から学ぶ！

さらに季節の変わり目にオススメの最新寝具もご紹介！





＜出演者＞望月理恵はしのえみスリープクリニック調布 遠藤拓郎先生＜監修＞せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生（スタンフォード大学医学部客員教授）＜紹介した商品＞ ※紹介商品は店舗により在庫が異なります。・綿ガーゼ 綿混ベロア リバーシブルブランケット・シングル 5,990 円（無印良品）・２枚合わせ毛布 ミルクタッチ（シングル） 3,990円（ニトリ）※一部離島での購入・取り寄せは別途手数料がかかります・nishikawa PREMIUM羽毛合掛けふとん 77,000円（nishikawa）・共和工業ムテキマクラ 7,980円（ハンズ）・横向き寝も仰向け寝もラクな低反発まくらプレミアム 4,790円（ニトリ）※9月24日（水）までの期間限定価格※一部離島での購入・取り寄せは別途手数料がかかります・ココチファクトリーYOKONEGU 8,480円（ハンズ）＜紹介した施設＞・ホテル椿山荘東京プライムデラックスルーム １泊１室１名様利用11万9400円〜※睡眠脳波診断付きプラン※値段などは全て放送時の情報です「国民意識調査ビンゴ」場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜60代男女に聞いた！苗字に方角の漢字が付く有名人＞１位 北川景子２位 北野武３位 東野幸治４位 南野陽子５位 東国原英夫６位 東幹久７位 北島三郎８位 南原清隆９位 西野カナ＜視聴者プレゼント＞●くばら「サラダキット」めんたいポテトサラダキット ２個トマトサラダキット ２個※値段などの情報は放送時のものです