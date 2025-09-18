９月１８日（木）のヒルナンデス！「売り場で直聞き密着」「秋の睡眠！医者オススメの熟睡法＆最新グッズ」「国民意識調査ビンゴ」
「売り場で直聞き密着」
スーパーなどで、売り場を限定して密着し、
そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！
お客さんのおすすめレシピや商品の紹介に加えて
お悩みや保存方法を専門家に伺い解決してもらう企画
今回は野菜売り場で密着調査！
＜今回訪れた場所＞
ライフ セントラルスクエア押上駅前店
＜出演＞
大沢あかね
根本早苗（野菜ソムリエ）
「秋の睡眠！医者オススメの熟睡法＆最新グッズ」
季節の変わり目で難しい秋の睡眠を徹底チェック！
意外と知らない正しい睡眠方法を専門医から学ぶ！
さらに季節の変わり目にオススメの最新寝具もご紹介！
望月理恵
はしのえみ
スリープクリニック調布 遠藤拓郎先生
＜監修＞
せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生
（スタンフォード大学医学部客員教授）
・綿ガーゼ 綿混ベロア リバーシブルブランケット・シングル 5,990 円（無印良品）
・２枚合わせ毛布 ミルクタッチ（シングル） 3,990円（ニトリ）
・nishikawa PREMIUM羽毛合掛けふとん 77,000円（nishikawa）
・共和工業ムテキマクラ 7,980円（ハンズ）
・横向き寝も仰向け寝もラクな低反発まくらプレミアム 4,790円（ニトリ）
・ココチファクトリーYOKONEGU 8,480円（ハンズ）
＜紹介した施設＞
・ホテル椿山荘東京
プライムデラックスルーム １泊１室１名様利用11万9400円〜
※睡眠脳波診断付きプラン
「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…＜20代〜60代男女に聞いた！苗字に方角の漢字が付く有名人＞
１位 北川景子
２位 北野武
３位 東野幸治
４位 南野陽子
５位 東国原英夫
６位 東幹久
７位 北島三郎
８位 南原清隆
９位 西野カナ
