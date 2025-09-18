「売り場で直聞き密着」

スーパーなどで、売り場を限定して密着し、
そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！
お客さんのおすすめレシピや商品の紹介に加えて
お悩みや保存方法を専門家に伺い解決してもらう企画
今回は野菜売り場で密着調査！

＜今回訪れた場所＞
ライフ セントラルスクエア押上駅前店

＜出演＞
大沢あかね
根本早苗（野菜ソムリエ）

※情報は全て放送時の情報です

「秋の睡眠！医者オススメの熟睡法＆最新グッズ」
季節の変わり目で難しい秋の睡眠を徹底チェック！
意外と知らない正しい睡眠方法を専門医から学ぶ！
さらに季節の変わり目にオススメの最新寝具もご紹介！

＜出演者＞
望月理恵
はしのえみ
スリープクリニック調布 遠藤拓郎先生

＜監修＞
せたがや内科・神経内科クリニック　久手堅司先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　（スタンフォード大学医学部客員教授）

＜紹介した商品＞　※紹介商品は店舗により在庫が異なります。
・綿ガーゼ 綿混ベロア リバーシブルブランケット・シングル　5,990 円（無印良品）
・２枚合わせ毛布　ミルクタッチ（シングル）　3,990円（ニトリ）
　※一部離島での購入・取り寄せは別途手数料がかかります
・nishikawa PREMIUM羽毛合掛けふとん　77,000円（nishikawa）
・共和工業ムテキマクラ　7,980円（ハンズ）
・横向き寝も仰向け寝もラクな低反発まくらプレミアム　4,790円（ニトリ）
※9月24日（水）までの期間限定価格
※一部離島での購入・取り寄せは別途手数料がかかります
・ココチファクトリーYOKONEGU　8,480円（ハンズ）

＜紹介した施設＞
・ホテル椿山荘東京
プライムデラックスルーム　１泊１室１名様利用11万9400円〜
※睡眠脳波診断付きプラン

※値段などは全て放送時の情報です

「国民意識調査ビンゴ」
場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…＜20代〜60代男女に聞いた！苗字に方角の漢字が付く有名人＞

１位 北川景子
２位 北野武
３位 東野幸治
４位 南野陽子
５位 東国原英夫
６位 東幹久
７位 北島三郎
８位 南原清隆
９位 西野カナ

※値段などの情報は放送時のものです