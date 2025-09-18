14時の日経平均は648円高の4万5438円、アドテストが190.43円押し上げ 14時の日経平均は648円高の4万5438円、アドテストが190.43円押し上げ

18日14時現在の日経平均株価は前日比648.05円（1.45％）高の4万5438.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は919、値下がりは600、変わらずは96と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を190.43円押し上げている。次いで東エレク <8035>が136.24円、ＳＢＧ <9984>が74.96円、ＴＤＫ <6762>が34.69円、ソニーＧ <6758>が30.22円と続く。



マイナス寄与度は14.35円の押し下げで任天堂 <7974>がトップ。以下、リクルート <6098>が8円、ＫＤＤＩ <9433>が4.66円、コナミＧ <9766>が3.71円、エムスリー <2413>が3.12円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、金属製品、卸売と続く。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、空運が並んでいる。



※14時0分2秒時点



株探ニュース

