歌舞伎役者・俳優の中村獅童さんが自身のインスタグラムで、54歳の誕生日を迎えたことを報告しています。



【写真を見る】【 中村獅童 】「53歳になりました」家族全員で感謝の4ショット「まだまだ突っ走るよ」











獅童さんは「9月14日で53歳になりました」とテキスト。レストランで切り分けられたバースデーケーキを受け取っている写真には獅童さんの写真をプリントしたプレートが写り込んでいたり、ろうそくを模した野菜を挿したハンバーグを前にした獅童さんの笑顔など、お祝いの光景を投稿しています。









そして3枚目には、息子の陽喜くん・夏幹くん兄弟と妻の沙織さんと4人での家族写真を掲載。「ハル君なっちゃん沙織ありがとう〜」と日頃の感謝を伝えています。

獅童さんは「まだまだ突っ走るよ」と、ギラつく思いを一言に込めていて、フォロワーからは獅童さんへの祝意や家族への応援、後ろに写り込んだアシカへのツッコミなど、明るい声が集まっています。



獅童さんは来たる10月に「錦秋十月大歌舞伎」11月に「吉例顔見世大歌舞伎」（いずれも歌舞伎座）来年2月に「二月花形歌舞伎『あらしのよるに』」、そしてドラマやテレビ番組など、今後も多くの出演予定を抱えています。





