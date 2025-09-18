＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】極細マッチョ力士が背後から…館内どよめきの衝撃結末

あばら薄っすら“極細マッチョ力士”三段目筆頭・山藤（出羽海）が自分より体重がおよそ2倍重たい相手を背後からまさかの吊り出し。驚異のパワーに館内がどよめいた。

身長181.6センチ、体重74.2キロとスリムで筋骨隆々な肉体が注目を集める山藤。今年の春場所では自己最高位の幕下五十一枚目を経験するも、1勝6敗と大きく負け越した。驚異の身体能力を武器に、再び幕下のステージに上がることができるか、注目が集まっている。

そんな山藤が三段目三枚目・向田（鳴戸）との対戦でまさに驚異の身体能力を発揮した。向田は身長186センチ、体重138.6キロと山藤自身よりも体重が2倍近く重たい相手だ。

立ち合いから素早い動きで相手を翻弄した山藤。向田の背後を取ると、そのまま前まわしを掴みなんと重たい体を持ち上げた。そのまま土俵を割る形となり、山藤は2勝目、向田は2敗目を喫した。決まり手は送り出しだった。

“極細マッチョ”の山藤が見せた脅威的なパワーには館内は騒然。ネットには「山藤の吊り出し凄かった！」「ソップの山藤が吊った…ええ…？」「細い体で なんて力」「山藤すげぇーな。体重が倍の相手を持ち上げてる」「山藤後ろから固めてそのまま持ち上げた！すごい」など驚きの声が寄せられていた。

