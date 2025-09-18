AmazonでiPhone Airが買えます。しかもポイント付くのでお得です
購入を検討している方は、だいぶアリな選択肢かと。
いよいよ今週金曜日に発売を迎える新型iPhoneシリーズ。今年は特にiPhone史上最も薄いiPhone Airに大きな注目が集まっている印象です。
Apple Storeオンライン以外でも、iPhone Airを購入する手段はいくつも存在しますが、実はAmazon（アマゾン）でも購入することができます。
ポイント分お得だよ
現在AmazonではiPhone Airの予約を受け付けている状態です。記事執筆時点では、iPhone Airのスカイブルーに関しては256GB、512GB、1TB、すべてのモデルが9月20日（土）〜22日（月）の間にお届け予定とのことです。ひょっとしたら秋分の日の前に間に合うかも？
Amazonでの販売価格は、どのストレージもApple Storeオンラインと同価格ですが、Amazonの場合はそれぞれ1%分のポイントが付くためお得感があります。
例えば、スカイブルー 256GBモデルは15万9800円ですが、Amazonで購入すると1%分の1,598ポイントが付与されます。その分を差し引くと、実質15万8202円ということになります。
iPhone Airの強みは薄くて軽いことですが、実際手にしたときにどれほどの感動が得られるのかは早く試してみたいところですね。ちなみにiPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro MaxもAmazonで発売予定ですが、記事執筆時点ではどれも在庫切れ状態でした。
Apple iPhone Air (256GB) - スカイブルー
159,800円
Amazonで見るPR
Source: Amazon