ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８回に２試合連発の５１号を放ち、４打数１安打１打点、１得点だった。打率２割８分２厘。チームは先発スネルの７回２安打無失点、１２三振の好投もあって５―０で勝ち、同一カード３連敗を免れ、マジック８とした。

ドジャー・スタジアムが大熱狂したのは３―０の８回先頭だった。左腕ルサルドのカウント２―２からの５球目、外角の８８・９マイル（約１４３キロ）のスイーパーを完璧に捉えて振り向いた。角度３２度、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）で夜空に舞い上がると大歓声。そのまま中堅右のスタンドに飛び込んだ。２試合連発の５１号は飛距離４０８フィート（約１２４・４メートル）だった。これでトップシュワバーと２本差だ。３連敗を阻止したいチームにとって貴重な追加点となった。

この打席前まで１本塁打放っているものの、１３打数１安打の天敵ルサルドから放った一発は価値がある。

初回先頭は初球、外角高めの９６・６マイル（約１５５・５キロ）のフォーシームにバットを出すも二ゴロに倒れた。

２―０の２回二死一、三塁は２ストライクからの３球目、外角高めの９７・９マイル（約１５７・６キロ）のフォーシームをコンパクトに捉えて逆方向へ。快音を発したライナーは角度２３度、打球速度９７・１マイル（約１５６・３キロ）で左中間へ伸びたが左翼手がグラブに納めた。飛距離３５９フィート（約１０９・４メートル）だった。

３―０の５回先頭はスイーパー２球で追い込まれた３球目、真ん中低めの８９・３マイル（約１４３・７キロ）のチェンジアップに反応できずに見逃し三振に倒れた。

７回に今のドジャースを象徴するシーンがあった。二死後、先発スネルが連続四球を与えるとロバーツ監督がマウンドへ。ベシアもベンチから出てきた。微妙な空気が流れる中、スネルが続投を志願。指揮官がそのままベンチに下がると大歓声。ケンプを空振り三振に仕留めて雄たけびを上げると大歓声に包まれた。

本塁打王を争う大谷とシュワバーの直接対決で注目された今回の３連戦、大谷は２発放って１２打数４安打２打点、シュワバーは１本塁打で１１打数２安打１打点と軍配は大谷に上がった。

レギュラーシーズンは残り１０試合。昨年は史上初の「５０―５０」を達成した敵地マーリンズ戦で１試合３発の爆発もあって、６本塁打放っている。今季は何本上積みできるか楽しみだ。