LE SSERAFIMチェウォン、オン眉で雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「可愛すぎて二度見」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が18日、自身のInstagramを更新。「VOGUE KOREA」での撮影写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】LE SSERAFIMチェウォン、オン眉ヘアが似合いすぎ
チェウォンはァッション誌「VOGUE KOREA」とでの撮影ショットを公開。眉上の前髪と真っ赤なドレスを着用したビジュアルや、黒の衣装、緑のドレスなど3つのスタイリングを披露した。
この投稿に、ファンからは「別人みたい」「印象変わる」「オン眉似合ってる」「お人形さんみたい」「可愛すぎて二度見」「新鮮なビジュアル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆チェウォン、オン眉で雰囲気ガラリ
