NEWS増田貴久、コンサート前の“唯一のルーティン”が加藤シゲアキと一致 メンバーの意外なお風呂事情語る
【モデルプレス＝2025/09/18】NEWSの増田貴久が17日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。コンサートの時のお風呂事情を明かした。
【写真】NEWS増田貴久、雰囲気一変した姿
「コンサートの前とかにルーティンみたいなのを決めたくない」という増田だが、「1個だけ決めてるのは本番の1時間前ぐらいに風呂入るって」と唯一コンサート前にすると決めていることを告白。「最近シゲが同じ時間に入りたい…、今まで違ったのに。いつもシゲが同じ時間に入ろうとするから『シゲ入るの？入るんだったら今入ってくんない？』みたいな話を楽屋でしてる」とメンバーの加藤シゲアキとお風呂の時間が被ってしまうと話した。
「たまにシャワールームが1個だけついてる楽屋だったりすると、被るとやっぱりさ…。今入ろうと思ったのに入れない感じって意外とお互いストレスじゃない？」とモヤモヤを口にした増田。また、加藤が過去にコンサートのMCで、増田のお風呂が長いことについて話していたことを振り返ると、「いつも家で（お風呂に）入る時ってお風呂をちゃんと掃除してから出てくるのよ。でも楽屋のお風呂は流すくらいはするけど掃除はしてないよ」と話し、「シゲなんてシャワー入った後に背中泡だらけで出てくるくらいなんだから。シゲってワイルドな細かいこと気にしないみたいなタイプだから、シゲが入った後にお風呂入るとお風呂から出てくるところに敷いてあるタオルがびしょびしょでぐしゃぐしゃになってる」と加藤のお風呂事情を暴露した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS増田貴久、雰囲気一変した姿
◆増田貴久、コンサート前に唯一すると決めていることを明かす
「コンサートの前とかにルーティンみたいなのを決めたくない」という増田だが、「1個だけ決めてるのは本番の1時間前ぐらいに風呂入るって」と唯一コンサート前にすると決めていることを告白。「最近シゲが同じ時間に入りたい…、今まで違ったのに。いつもシゲが同じ時間に入ろうとするから『シゲ入るの？入るんだったら今入ってくんない？』みたいな話を楽屋でしてる」とメンバーの加藤シゲアキとお風呂の時間が被ってしまうと話した。
◆増田貴久「細かいこと気にしないタイプ」加藤シゲアキのお風呂事情を暴露
「たまにシャワールームが1個だけついてる楽屋だったりすると、被るとやっぱりさ…。今入ろうと思ったのに入れない感じって意外とお互いストレスじゃない？」とモヤモヤを口にした増田。また、加藤が過去にコンサートのMCで、増田のお風呂が長いことについて話していたことを振り返ると、「いつも家で（お風呂に）入る時ってお風呂をちゃんと掃除してから出てくるのよ。でも楽屋のお風呂は流すくらいはするけど掃除はしてないよ」と話し、「シゲなんてシャワー入った後に背中泡だらけで出てくるくらいなんだから。シゲってワイルドな細かいこと気にしないみたいなタイプだから、シゲが入った後にお風呂入るとお風呂から出てくるところに敷いてあるタオルがびしょびしょでぐしゃぐしゃになってる」と加藤のお風呂事情を暴露した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】