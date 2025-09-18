フィリーズ戦で2試合連発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ロサンゼルスで行われたフィリーズ戦の8回に2試合連続となる51号を放った。これに驚いたのがドジャース側の放送席。「またもやモンスター級」「ボールを叩きのめした」と強い言葉で伝えている。

ドジャースが3-0とリードした8回、先頭で打席に立った大谷はカウント2-2からの6球目、フィリーズ左腕のルサルドが投げたスイーパーをとらえた。打球は高々と中堅に向かって舞い上がり、打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）でスタンドイン。大谷はゆっくりと打球を見送り、確信歩きで一塁に向かった。

これに驚きを隠せないのが、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席だ。実況のジョー・デービス氏が「オオタニがボールを叩きのめした！ 右中間へ入った！ 51号だ！」と絶叫。「2戦連発で51号に。昨季はドジャース加入初年で54発放ちました」と続けた。

驚きの数字に、解説のジェシカ・メンドーサ氏も「甘く入ったスイーパーを捉えましたね」「またもやモンスター級のかっ飛ばしでした」と応じていた。試合は5-0で勝利。先発スネルが7回無失点という快投もあり、カード3連敗を阻止した。



（THE ANSWER編集部）