「ABEMA」スタジオも大騒ぎ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ロサンゼルスで行われたフィリーズ戦の8回に2試合連続となる51号を放った。これに驚いたのが「ABEMA」スタジオの糸井嘉男氏。解説中に「絶対できない」と驚きの声を上げた。

ドジャースが3-0とリードした8回、先頭で打席に立った大谷はカウント2-2からの6球目、フィリーズ左腕のルサルドが投げたスイーパーをとらえた。打球は高々と中堅に向かって舞い上がり、打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）でスタンドイン。大谷はゆっくりと打球を見送り、確信歩きで一塁に向かった。

これに大興奮したのが、配信した「ABEMA」のスタジオだ。ファイターズなどでプレーし、卓越した身体能力で“超人”と呼ばれた糸井嘉男氏は「マジ!?」「凄すぎるから。えぐいわ」と絶叫した。

さらに「あの配球で、追い込まれてからホームランにできる!?」とスタジオの川崎宗則氏、斎藤隆氏に問いかけ「全部取っ払ってあれだけ待ってたらできるかもしれないけど、絶対できない」と大谷の技術に半ばあきれた様子だった。3人は「超人界のトップ」と口をそろえている。

試合は5-0で勝利。先発スネルが7回無失点という快投もあり、スイープを阻止した。



（THE ANSWER編集部）