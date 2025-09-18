生活スタイルを明かした白石麻衣 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の白石麻衣が18日、都内で行われた青山商事「SUIT SQUARE」アンバサダー就任＆新CM発表会に登場した。

　今回、「SUIT SQUARE」アンバサダーに就任した白石は、自身が登場するレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』のプロモーションビジュアルや、新CMを初公開した。

　アンバサダー就任に白石は「もちろんすごくうれしかったです！」と声を弾ませ、「普段はカジュアルな服装が多いんですが、ジャケットスタイルやスーツ姿の時はピシッとする感じがして、そんな感覚も好きです」とほほ笑んだ。

　自分らしいスタイルについて聞かれると「服装ももちろん大事ですが、自分をそのまま素直に飾らずに生活するということは大事にしていて。ルールを決めずに、したいことや感じたように行動することを心がけています」と語っていた。