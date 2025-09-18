¡È¥Õ¥¸¥â¥ó¡ÉÆ£ËÜÉÒ»Ë¡¢9ºÐ¼¡½÷¤È¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç¿Æ»Ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤Ï¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×
¡¡Âç¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê54¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼¡½÷¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Ç¥é¥ó¥É¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¡ª¡×¤È¡¢¼¡½÷¡Ê9¡Ë¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¡ª³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç12»þ´ÖÍ·¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡¼¡×¤È¼¡½÷¤ÈÂçËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¡É¤ÇÃçÎÉ¤¯Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥ª¥½¥í¥³¡¼¥Ç¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤Ï¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡ªÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È2010Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£12Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡Ê13¡Ë¡¢15Ç¯11·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢19Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
