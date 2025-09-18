ドラァグクイーンのベビー・ヴァギーが17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）にVTR出演。人気芸人について語った。

この日番組では「オネエさんの聖地“堂山界隈”で聞いたステキと思う男性芸人」を発表。そこでは「霜降り明星」粗品、「見取り図」リリー、「チュートリアル」徳井義実、「シソンヌ」長谷川忍、番組MCの「かまいたち」濱家隆一などの名前があがったが、もともと大阪・堂山で働いていたというベビー・ヴァギーも参戦。「番組でお会いしたことがある方で」と切り出した。

そして「アインシュタインの稲田さん」と告白。「明石家（さんま）さんの番組に呼ばれた時に、近くに座ることがあって、やたらと気をつかっていただいて」と振り返り、「ことあるごとに、隣の私を気づかってくれる稲田さんの優しさがね」としみじみ。

さらに「内面が綺麗な人って、ちょっとかっこ良く見える。また自虐が気持ちいいのよ」と絶賛が止まらず、「この人いい家庭を作りそうだな〜と思って、最後はヒーローみたいに見えた」と語っていた。