インドで記録的大雨…洪水で町が水没　少なくとも500人死亡　ペルー・マチュピチュ遺跡では住民デモ…観光客900人足止め

洪水の被害が相次いでいるインド北部で9月16日、再び豪雨による洪水や土砂崩れが発生し、寺院や病院、家屋数千軒が水没した。インド西部でも道路の冠水やモノレールが停止し、9月以降の死者は少なくとも500人に上るという。

一方、ペルーのマチュピチュ遺跡では15日、住民のデモで線路が封鎖され、観光客約900人が足止めとなった。

洪水と土砂崩れがインド各地で発生

茶色く濁った激しい濁流が襲った洪水の被害は、寺院にも及び、神様の像も腰の辺りまで水に浸かった。

モンスーンによる記録的な大雨で、洪水の被害が相次いでいるインド北部の各地で16日、再び集中豪雨による洪水や土砂崩れが発生した。

ウッタラーカンド州では、店が流されたという人もいる。

住民：

私の店は流されました。この市場には7つの店があったが、一つも残っていません。何も残っていません。

また、北東部のマニプール州では川が氾濫し、洪水が発生し、町の大部分が冠水した。

地元メディアによると数千軒の家屋が水没したほか、主要な病院にも浸水し、医療が一部提供できない状況に陥っているという。

北西部にあるヒマチャル・プラデシュ州では土砂崩れが発生した。

多くの車が流され大きく損壊したほか、車が土砂に埋もれてしまっている。この土砂崩れによって、家屋も倒壊し、巻き込まれた家族3人の死亡が確認されたという。

さらに被害はインド西部にも及んでいる。マハラシュトラ州では、各地で道路が冠水した。走行中のモノレールが停止し、乗客を乗せたまま立ち往生した。

インドではモンスーンによる大雨の被害が各地で相次いでいて、9月に入ってから少なくとも500人が死亡したという。

マチュピチュで線路封鎖され観光客900人足止めに

一方、1日に数千人の観光客が訪れるという南米ペルーの世界遺産・マチュピチュ遺跡では、地元住民の抗議デモにより線路が封鎖され、観光客が足止めされる事態となっている。

このデモは、マチュピチュ遺跡まで観光客を運ぶバスの路線に関して、地元に利益が還元される新しいバス会社を設立するよう求めるものだ。

デモの影響で15日、鉄道の線路に石などが置かれ、運行ができなくなった。

地元当局は、駅から約1400人の観光客を避難させたが、約900人の観光客が足止めされる事態になった。

警察によると、線路の封鎖を解除しようとする際、抗議する住民と衝突し14人の警察官が負傷したという。

（「イット！」9月17日放送より）