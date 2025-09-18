チョコレートプラネットが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを投稿。松尾駿がＳＮＳで「素人はＳＮＳをするな」という趣旨の発言をしたことに対し謝罪した。

松尾は「まずは僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑をおかけした方、応援してくれた方に申し訳ございませんでした」と謝罪。

そして「一般人はＳＮＳをやるな」といった経緯について「稲ちゃんのことにたいしてもそうだし、誹謗中傷だったり、ネガティブなこと、ぼくもぶつけられたり、色んな人を見てて、なんでそんなことをするんだろうと、そういうことをやるぐらいならＳＮＳをやるなという、極端な言い方をしてしまった」と説明。「それによって誤解を生んでしまい、不快な思いをさせてしまいました。申し訳ありませんでした」と謝罪した。

そして「芸人なのでボケというか、極端に大きく言うというので、『一般人ＳＮＳするな』『素人はＳＮＳするな』とか、素人とか偉そうな言い方になってしまった」と反省。「真意としては、ネガティブなこと、人を傷つけるのがすごい嫌で、それをやるぐらいなら（ＳＮＳを）やるなという、凄く極端な、すいません、バカな言い方に。芸人なら面白く言えたはずなのに、力が無く、極端な言い方になってしまいました」と語った。

「でも、これ言っても、それでも嫌だなと思う方もいらっしゃる。ここから頑張っていくだけ。本当申し訳ございませんでした」と頭を下げた。

松尾はＳＮＳで、アインシュタイン稲田のＳＮＳ乗っ取り被害の話題から「素人はＳＮＳをやるな」などと発言したことがネットで拡散され炎上していた。