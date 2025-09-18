散歩中にパパを発見したときの、まさかのお迎えの様子のInstagramが注目されています。投稿したのは、かまぼこくんと暮らす「かまぼこ」さん。投稿は記事執筆時点で3万回以上再生され、「笑いをちゃんとわかってる」「最高！」といったコメントが寄せられています。

【動画：夜道でパパを発見した瞬間、走り出した犬→熱烈歓迎するかと思いきや…予想外だった『コントのような行動』】

夜の散歩で始まる物語

登場するのは、かまぼこくん。とある日の夜、散歩中にふと前方にパパの姿を見つけたんだそう。パパを発見した瞬間から、勢いよく走り始めるかまぼこくん。まるで「待ってたよ！」と叫んでいるかのように、リードを引っ張って走り出したといいます。

「早くパパに追いつきたい！」という気持ちが、全身から伝わるような猛ダッシュだったとか。振り返る余裕もなく一直線に走る後ろ姿から、パパへの強い愛情が感じられるようですね。

熱烈なお迎えのはずが？

角を曲がると歩いているパパを見つけ、もうすぐ追いつけると思ったその時だったといいます。なんと、かまぼこくんはパパの横を、そのまま通り過ぎてしまったんだとか。止まらず、走り続けるかまぼこくん。

パパを追い抜いたあとも、気づかないふりをするかまぼこくんだったそう。わざと素知らぬ顔で歩き続ける姿には、「遊んでるのかな？」と思わせるような雰囲気が漂っていたといいます。

最後に見せたかわいい笑顔

後ろからパパに「ただいま、かまちゃん」と声をかけられても、しばらくは気づかないふりを続けるかまぼこくんだったそう。パパも負けずに、「かまちゃん、パパだよ」と声をかけ続けたといいます。

かまぼこくんはやがて立ち止まり、覗きこむとニッコリと笑顔を見せたといいます。全力で駆け抜けて、通り過ぎて、気づかないふりをして…。パパには少し塩対応なかまぼこくんですが、表情は愛情にあふれていたのでした。

「安心・安定だね～」「かわいすぎる！」「走り出す前にママを振り返るのいいね」「まさかの追い抜かし最高」「気づかないふりが面白すぎる」「笑いをわかってるね～」「塩対応が好きだな」「改めて過去の分も見返したい」「通り過ぎちゃったｗ」といった声が寄せられています。

Instagram「かまぼこ」では、ユニークな行動や日常の愛らしい表情がたっぷり紹介されています。パパへの対応が気になる方は見てみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「かまぼこ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。