「投手」なのに連夜の特大弾　止まらぬ大谷翔平の際立つ“異能”　2年間での100発超えは神様ルースらに並ぶ史上4人目の偉業

またしても特大アーチを放った大谷(C)Getty Images

連夜の特大弾だ。

現地時間9月17日、本拠地でのフィリーズ戦にドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが3点をリードして迎えた8回の第4打席で、51号ソロを放った。

【動画】狙って打った!? 大谷翔平の確信51号をチェック

打った瞬間にそれと確信する一発だった。相手先発左腕ヘスス・ルサルドと対峙した大谷は、カウント2-2から真ん中甘めに入ったスライダーをジャストミート。やや体勢を崩されながら弾き返した打球は、あっという間にセンターのフェンスを越えた。

前日にシーズン50号本塁打を放った大谷は、今季10度目の2戦連発も達成。単純計算では54発超えるペースを保った。

疲れ知らずで飛び出した連夜の特大アーチには、米記者からも賛辞が飛び交った。野球界のありとあらゆるデータを紹介しているサラ・ラングス記者は、2シーズンの通算で100本塁打以上を放った打者は、MLB史上でも過去に3人しかいないと指摘。計105本を放っている大谷が、ベーブ・ルース（113本／1920〜21）、アレックス・ロドリゲス（109本／2001〜2002）、ロジャー・マリス（100本／1960〜61）と肩を並べたことを伝えた。