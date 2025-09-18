¾®µ×ÊÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤ÏÂ¿Ê¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9·î17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë11¡Ý8¤È¾¡Íø¡£
¡¡2²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÎÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¡¢17°ÂÂÇ¡¢11ÆÀÅÀ¤ÇÀ¾Éð¤òÂà¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö9¡×¤È¤·¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢18Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÁ°¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¾¡Íø¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯½Ð¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÑÊ¼¤Î¤¿¤¯¤ß¤µ¤â¸÷¤ê¡¢¸½ºß¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾®µ×ÊÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£
¡¡¼ó°ÌÁè¤¤¤ò¤¯¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÎ¾µåÃÄ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï9·î17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥Ñ¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡Û¡Ø¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡û¡û¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë!!¡Ù¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2°ÌÆüËÜ¥Ï¥àü¥Ìîµå¤Î°ã¤¤ü¥¤È¤Ï!?µ¯ÍÑË¡¤äÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌÚË¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£Î¾µåÃÄ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã¼ê¤â¤¤¤ì¤ÐÃæ·ø¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¹½À®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤¬³Æ¡¹¡¢Ìò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Ìµ»à°ìÎÝ¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Ê¤ÉÀäÂÐ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¶áÆ£·ò²ð¡¢ÃæÂ¼¹¸¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Î¤¢¤ëº¸ÂÇ¼Ô¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤Î¹¶¤á¤Ë¤â¡Ö¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡µ»½Ñ¤¬¹â¤¤¡¡¸«»ö¤À¤è¡×¤È¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÀÅÀÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡°ìÊý¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÇúÈ¯ÎÏ¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼çË¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂÇ·âÌÌ¤ÇÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤¤¤«¤ËÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤âÂç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤â¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö°ì¶ÚÆì¤¸¤ã¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢Ç¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¹âÌÚ»á¡£¼ÂºÝ¤Ëº£µ¨¤Ï¼ç¼´¤Î»³ÀîÊæ¹â¤ÎÉÔ¿¶¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤âÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤âºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£18Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ëÇ®Àï¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]