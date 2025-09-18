もし「iPhone発売前」に、Apple株を“100万円分”持っていたら…今いくらになっていた？ 20年前の株価と比べてみた

20年間でAppleの株価は約180倍に成長！

iPhone が登場し、例年通り予約合戦が巻き起こるなど盛り上がりを見せています。Appleといえば iPhone iPad を世に送り出し、世界の常識を変えた会社だと、多くの人が認識しているでしょう。 ところが、20年前には iPhone iPad も存在していません。今やスマホや タブレット が当たり前に使われるきっかけを作ったこの20年間で、Appleの株価はどれほど値上がりしたのでしょうか。 本記事では、2005年に100万円を 投資 した場合と、2007年に iPhone 発表をきっかけに 投資 した場合の2つのシナリオを検証してみます。

2005年9月時点（始値）でAppleの株価は1株1.68ドルで、後記しますが当時から現在までに28分割しているので、現在の価値にすると47.04ドルです。当時の為替は1ドル＝110円程度だったので、100万円をドルに換算すると約9091ドルで、約193株を購入できた計算です。

その後、Appleは2度の株式分割（2014年に7分割、2020年に4分割）を行っており、当時の193株は分割後に5404株へと増加しています。2025年8月の株価（終値）は232.14ドルなので、評価額は約125万4485ドル─約138倍になったのです。

さらに、最近は円安・ドル高が進んでいます。現在の為替を1ドル＝148円とすると、約125万4485ドルは現在のレートで約1億8566万円です。20年間で約186倍になるという大きな成長をしていることが分かります。



2007年iPhone発表時に100万円投資していたら？

では、初代iPhoneが発表された2007年1月9日のタイミングで投資していたらどうでしょうか。この日の株価（終値）は現在の価値にすると92.68ドル、為替は1ドル＝119円でした。100万円をドルに換算すると約8403ドルで、約90.7株を購入できたことになります。

その後、同様に分割を考慮すると、90.7株は2540株に増加─2025年8月の株価232.14ドルで計算すると、評価額は約59万ドル、円換算では約8726万円にまで成長しています。

つまり「iPhoneが世界を変えるはず」と思ってAppleに投資できた人は、大きな資産を手にできたことになるのです。

もっとも、Apple株の歩みは順風満帆だったわけではありません。2008年のリーマンショックなどでは、一時的に大きく値を下げています。さらに、新型iPhoneの発表が市場の期待を下回ったと受け止められ、短期的に株価が下落する場面もありました。

それでも長期的に見れば、iPhoneやサービス事業の拡大が株価を押し上げ続けています。短期的な下落に動揺せず、「Appleの可能性は続く」と信じて持ち続けた投資家が、最終的に大きな果実を手にしたのです。



Appleの驚異的な成長は、iPhoneという世界を変えるイノベーションを信じて投資した人に、大きなリターンをもたらしました。

ただし、こうした成功企業を事前に見極めるのは容易ではありません。多くの新製品や企業は途中で伸び悩み、Appleのように世界を制するケースはごく一部に限られます。

そこで現実的な方法として、アメリカを代表する500社にまとめて投資できるS＆P500のような投資商品は有効です。これは、専門家が選んだ企業群で構成されており、1社ごとのリスクを分散しながら、アメリカ経済全体の成長に乗ることができます。



まとめ

Appleはこの20年間で、ドル建てで150倍近くに成長しており、Appleの可能性を信じた投資家に大きな利益をもたらしています。20年後に世界がどう変わるかを予想することで、次の20年間同じように成長する会社を見つけられるかもしれません。

個別株を自分で選ぶにしても、投資信託でプロに任せるにしても、共通するのは未来を信じる姿勢です。短期的な下落に揺さぶられながらも、信じて投資を続けることが、大きな成果をつかむ第一歩となるのです。



執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士