オアシス来日記念ポップアップが10・11渋谷にオープン ツアーグッズは9・24通販スタート
英ロックバンド・オアシスの16年ぶりとなる来日公演を記念し、日本初かつ唯一の公式ポップアップショップ『Oasis Live '25 Tokyo Fan Store』が、10月11日から東京・渋谷のMIYASHITA PARKにて開催されることが決定した。
【画像】アディダスオリジナルスとの日本限定コラボ「Oasis LIVE '25 コレクション」
同企画は、昨年8月に奇跡の再結成を果たし、今年7月より開幕したオアシスのワールドツアー『Oasis Live '25』の一環として実施されるもので、開催期間中はMIYASHITA PARKをジャックする。施設内のBGMや全42面のサイネージがオアシス一色に染まり、ファンにとって特別な空間が演出される。
会場内では、公式ツアーロゴ入りグッズや日本限定アイテムの先行販売を実施。さらに、アルバム『モーニング・グローリー』のジャケットを再現できるフォトブースや、名曲の歌詞をあしらった「リリック・ワンダーウォール」（10月16日開始予定）なども用意される。1994年9月、オアシスが日本で初ライブを行った渋谷クラブクアトロから31年の時を経て、同じ渋谷に新たな“聖地”が誕生する形となる。
入場は無料で、基本的に予約制。詳細は『オアシス来日記念公式サイト』にて順次発表される。
また、9月22日にはツアーグッズの詳細が同サイトおよび公式オンラインストア『Oasis Live ‘25 JAPAN Official Online Store』にて公開予定だ。9月24日午後7時からは、公式オンラインストアでの販売がスタート。UKデザインTシャツ2種が現在すでに先行販売中となっている。
さらに、アディダスオリジナルスとの日本限定コラボレーション「Oasis LIVE '25 コレクション」も9月24日午後7時より先行販売開始。長袖Tシャツ（1万2000円）、ジャージー（1万9700円）、トラックトップ（1万7500円）の全3種をラインナップし、いずれも「TOKYO, JAPAN」の文字を冠した特別仕様となっている。
■『Oasis Live ‘25 Tokyo Fan Store』
開催期間：10月11日（土）〜11月2日（日）
営業時間：11:00〜21:00（予定）
会場：東京・渋谷MIYASHITA PARK 内 1階「Park in Park」
