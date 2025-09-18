40歳で「年収500万円」です。妻は扶養内パートで「100万円」稼いでいますが、将来年金だけで「月25万円」の生活は可能でしょうか？ 夫婦の“受給額”を試算

夫と妻が受け取れる年金額をシミュレーション

まずは、夫について将来の年金受給額を試算してみましょう。

夫は現在40歳、年収が500万円であると仮定します。20～60歳になるまで厚生年金に加入し続けたという前提で、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で計算すると、65歳以降に受け取れる年金は年間で190万円となります。月額では約15万8000円です。

一方、妻は会社員として厚生年金に加入したことがなく、現在は扶養内パートで年収100万円の場合で試算します。この場合、国民年金の第3号被保険者となり、その間は「保険料納付済期間」として扱われます。

そのほかの期間の納付月数ももとに将来の年金受給額が決まりますが、今回は満額受給できるとします。国民年金（老齢基礎年金）の満額は年間約83万1700円ですので、月額では約6万9000円です。



夫婦で月25万円には足りない

本ケースにおいて、将来の年金受給額は、月額で夫は約15万8000円、妻が約6万9000円ですので、合わせて約22万7000円となります。

つまり、月25万円には約3万円足りません。月3万円足りないということは、年間にすると36万円、85歳まで生きたとすると、20年間で720万円の不足です。もちろん、さらに長生きすれば不足額は増えていきます。

「年金だけで月25万円の生活は厳しい」と落胆するかもしれませんが、理想の生活に向けて大切なのは、この不足分をどう埋めるのか考えることです。



不足分を補うための対策

将来の生活資金を補うには、大きく分けて「収入を増やす」「支出を抑える」「受給を工夫する」という3つの方向性があります。それぞれみていきましょう。



1. 妻が扶養から外れて働く（収入を増やす）

妻は扶養内で働き、年収100万円ほどに抑えていますが、あえて扶養から外れてさらに働くことで、老後に受け取れる年金額を増やすことができます。厚生年金に加入できる働き方を選べば、将来の老齢厚生年金が上乗せされ、夫婦の年金合計額は確実に増えるでしょう。



2. 支出を抑える工夫をする（支出を抑える）

続いての方法は、老後に必要な生活費自体を下げることです。住宅ローンを早めに完済する、固定費を見直す、車を手放すなど、ライフプラン全体を見直すことで「月25万円が必要」という前提を修正できるかもしれません。



3. 年金の繰下げ受給を検討する（受給を工夫する）

年金は原則65歳から受給できますが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選べば、1ヶ月遅らせるごとにもらえる年金額は0.7％増額されます。最大で75歳まで繰り下げれば、受給額は65歳時点の年金額と比べて84％増加します。

ただし、繰り下げている間は年金をもらわないので、その間は働いたり、貯蓄を取り崩したりして生活費を捻出する必要があります。



まとめ

今回のケースでは、夫婦2人の年金額は合計で月22万円ほどにとどまり、目標とする月25万円には届きません。しかし、収入・支出の見直しや年金の受け取りタイミングの見直しにより、理想とする生活に近づけられる可能性はあります。

年金は「不足する」と言われがちですが、そうならば、重要なのは「不足を前提に準備する」ことです。40代の今だからこそ、とれる選択肢は多くあります。将来の安心のために、少しずつでも備えを始めてみるのも良いでしょう。



出典

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー