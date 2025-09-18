18日、高市早苗前経済安全保障大臣が会見にて出馬意向を正式表明した。

【映像】常に笑顔 高市氏が出馬意向を表明

高市氏は「私、高市早苗は、来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、明日、政策の記者会見を開かせていただく。私は日本全国を回り、津々浦々まで歩き、国民の皆様の切実なお声を伺ってきた。今必要なのは、皆様の暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治だ。そして、日本が直面するクライシスを克服するための強い政治でもある。また、方向性を指し示す、『こちらへ行こう』と皆様に方向を示す、そういう政治でもある。そして、安定した政治だ。そのために、私、高市早苗、命がけで頑張ってまいります。どうかよろしくお願いをいたします」と述べた。

具体的な政策については19日に会見を開き、改めて説明するという。

石破茂総裁の後任を決める総裁選挙は9月22日告示、10月4日議員投票・開票の日程で行われる。総裁選については、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、茂木敏充前幹事長、小泉進次郎農水大臣も出馬の意向を固めている。高市氏は昨年の自民党総裁選にも出馬し、決選投票の末に石破氏に破れている。

