¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï9·î18Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤ÇÂè2¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¡È¾¡Éé¥á¥·¡É¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¡ÖÃ¸Ï©Åç»º¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡×¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬¡Ö¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¡©Î¾¼Ô¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿ÀäÉÊ¡È¾¡Éé¥á¥·¡É
¡¡¡È¤ß¤Ê¤È¤Þ¤Á¿À¸Í¡É¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè2¶É¡£ÂÐ¶É¤ÎÆâÍÆ¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃë¿©¤Î¡È¾¡Éé¥á¥·¡É¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¡ÖÃ¸Ï©Åç»º¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¤ÎÌ¾»º¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÈÇöÀÚ¤êµíÆù¤ò¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¤³¤À¤ï¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎ¿©¤Î¤Þ¤Á¡¦¿À¸Í¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¹Á¸å¤ËÎ®Æþ¤·¤¿À¾ÍÎÎÁÍý¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤ÆÈ¯Å¸¡£¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¤Ç¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡Ö¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¤òÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¥½¡¼¥¹¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯Íñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯ÀäÉÊ¤À¡£
¡¡¤È¤â¤ËÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î¡È¾¡Éé¥á¥·¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÈþÌ£¤½¤¦¡×¡Ö°µÅÝÅª¸ß³Ñ¡×¡ÖÁª¤Ù¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÆù¤¬¤´¤í¤ó¤´¤í¤ó¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡£ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»³ÀîÂÙô¦»ÍÃÊ¡Ê27¡Ë¤â¡ÖÈ×¾å¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤É¤Ã¤Á¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
