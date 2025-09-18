矢吹奈子、TWICEジヒョとダンス 2ヶ月前の夢が現実に「予知能力」「成功したオタク」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】元HKT48で女優の矢吹奈子が9月17日、公式X（旧Twitter）を更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）とのダンス動画を公開し、夢が現実になったことが話題となっている。
【写真】矢吹奈子、2ヶ月前の夢が現実に TWICEジヒョとダンス
矢吹は7月23日、Xで「今日夢でTWICEさんの楽屋にいたの。（もうこの時点で意味がわからないのたが）ジヒョさんに『あとでTikTok撮りたいです〜』って言ったら『撮ろう〜』って言ってくれて、（そんなことあっていいんですか）THIS IS FORの練習してたら、ナヨンさんが見守ってくれてたの。（え？天使？）」と幸せな夢を見たことを明かし、「なんて素敵な夢なの。目覚めたくなかった。はーーー大好き。みんなかわいかったなぁ」とTWICEへの愛をつづっていた。
今回の投稿では、この投稿を引用する形でジヒョとTWICEの楽曲「THIS IS FOR」を踊る動画を公開し、約2ヶ月の夢が現実になったことに「私今もまだ夢を見てますか？？」とコメントしている。
さらに、自身のInstagramでは「大好きな人に会いに行ってきた」とTWICEの公式キャラクターであるラブリー（LOVELYS）のリングをつけた写真を投稿。同グループは同日、6度目のワールドツアーの日本公演となる「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」の最終日を東京ドームにて迎えていた。
この投稿に、ファンからは「予知能力」「眼福」「成功したオタク」「幸せそう」「正夢すごい」「可愛すぎる2人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
