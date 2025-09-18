Perfume、ライブ観客が2人だった下積み時代「サクラでした…」
【モデルプレス＝2025/09/18】3人組テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん／のっち／かしゆか）が18日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。下積み時代のエピソードを明かした。
【写真】Perfume、10年前との比較ショット
この日、Perfumeの下積み時代についてトークが展開された同番組。あ〜ちゃんは「ビラ配りを雪の日も雨の日もみんなでしに行って1ヶ月続けてやったインストアイベントだったんですけど、お客さん5人で。『5人も来てくれて良かったね』って」と回顧。続けて「（観客が）握手会で回ってくれたら、ほか3人はCDショップの店員さんだったんです」と実際の観客は2人であったことを明かした。
すると、かしゆかは「サクラでした…（笑）。あまりにも不憫だったんだと思います」と苦笑いした。スタジオから、当時の観客について「まだずっと来てくれているの？」と質問されるとあ〜ちゃんは「来てくれていると思います」と回答。また「13歳のときとかだから『自分たちは無力なんだな』と思い知って」と振り返るとMCのハライチ・岩井勇気から「13歳は大概無力よ」とツッコミが飛んだ。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】Perfume、10年前との比較ショット
◆あ〜ちゃん「自分たちは無力なんだな」
この日、Perfumeの下積み時代についてトークが展開された同番組。あ〜ちゃんは「ビラ配りを雪の日も雨の日もみんなでしに行って1ヶ月続けてやったインストアイベントだったんですけど、お客さん5人で。『5人も来てくれて良かったね』って」と回顧。続けて「（観客が）握手会で回ってくれたら、ほか3人はCDショップの店員さんだったんです」と実際の観客は2人であったことを明かした。
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】