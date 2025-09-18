前田典子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの前田典子が17日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のライブに行ったことを明かし、話題を呼んでいる。

【写真】モデル前田典子、TWICEライブで美スタイル披露

◆前田典子、TWICEライブで美しい脚際立つファンスタイル披露


17日、東京ドームにて『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の最終公演を行ったTWICE。前田は「TWICEのライブに行ってきました」と報告し、「めちゃくちゃ可愛かった もぉ〜眼福 うちわはジョンヨンだけど基本箱推し みんな大好き」と明かした。ブルーのハイソックスとハーフパンツから美しい脚のラインを見せている。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ライブコーデ素敵」「美脚」「ファッションセンス良い」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】