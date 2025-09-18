元日向坂46佐々木久美「ずっと行きたかった」スイス満喫ショット公開 美脚際立つミニスカ姿に「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】元日向坂46の佐々木久美が17日、自身のInstagramを更新。スイス旅行を満喫している様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂人気メンバー、圧巻美脚スラリ
佐々木は「ずっと行きたかった国のひとつ、スイス！！」とつづり、スイスを旅行している写真を公開。水辺で撮影された写真では、ミニスカートからスラリとした美しい脚を披露している。「写真たくさんありすぎてセレクトしきれませんでした」と、今後もプライベートショットを公開していくことを明かした。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「私服がオシャレ」「一緒に旅行したい」「美脚にうっとり」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
