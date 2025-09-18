キンプリ永瀬廉、舞台「少年たち」で「すごい怒られた」理由 大阪松竹座での思い出語る
【モデルプレス＝2025/09/18】King ＆ Princeの永瀬廉が9月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24:05〜24:25ごろ）に出演。舞台「少年たち」出演時、先輩に怒られたという過去を明かした。
【写真】キンプリ永瀬、舞台上で輝く姿
この日の放送では、8月28日に閉館することが発表された大阪松竹座ビルについてトーク。永瀬は「これ見ましたよ、ニュース」と言い「俺が関西ジュニアになって初舞台が松竹座だったりするので、めっちゃ…失敗の思い出とかいっぱいある」と回顧。「『少年たち』という舞台をやったときに、WEST.の（桐山）照史くんの弟役で出て、緊張しすぎて普通に歩くシーンだったのに同じ方向の手が出ちゃって」とWEST.の桐山照史と共演した際に失敗した思い出を明かし「本当にそういう状態になるんだ、って自分でも思った」と振り返った。
永瀬はそのことをよく覚えているそうで、「その後先輩に『お前〜！しっかりしろ！』みたいに言われて。それですごい怒られたの覚えてます」と告白。「それは本当に、事務所に入って半年とかの舞台だった気がします。びっくりした」と口にし、「苦い思い出も楽しい思い出もいっぱいあります」と語った。永瀬は「俺が東京に行った後も観に行ったりしてましたから…寂しいな、と思いますね」と吐露。「もう1回くらい行きたいですね、松竹座。お世話になったので」と話していた。（modelpress編集部）
◆永瀬廉、大阪松竹座での思い出
