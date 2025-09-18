活動中断発表した日本人メンバーの姿も…KickFlip、新ALタイトル曲『My First Love Song』MVティーザー公開！

カムバックを控えるKickFlipが、タイトル曲『My First Love Song』のミュージックビデオティザーを初公開した。

【写真】KickFlip日本人メンバー、デビュー8カ月で活動中断

KickFlipは9月22日に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースする。JYPエンターテインメントは18日、KickFlip公式SNSを通じてタイトル曲『My First Love Song』のミュージックビデオ第1弾ティザーを公開し、カムバックムードを高めた。

ミンジェが「どうやって告白するの？」と問いかけながら始まる映像には、“シャイボーイ”ケイジュのために告白作戦会議を開くメンバーたちの姿が収められている。ゲフンが「笑うときに音を出さない」というアイディアを出しておどけたポーズを取ったり、ドンファが手書きで告白方法の目次や手順を発表する場面などが展開され、ユーモラスな雰囲気を伝えた。また、オレンジ色の空を背景に浮かぶメンバーの笑顔が爽やかな余韻を残し、ミュージックビデオ本編への期待を一層高めている。

（画像＝JYPエンターテインメント）

末っ子ドンヒョンが作詞・作曲に参加したタイトル曲『My First Love Song』は、初恋を告白する胸の高鳴る瞬間を描いた楽曲だ。楽曲の冒頭から、まるで自分がその告白を受ける相手になったような、ときめく気持ちで楽しむことができる。

新アルバム『My First Flip』は、『My First Love』の「Love」を「Flip」に置き換えたタイトルで、少しぎこちない初恋の物語を表現している。タイトル曲『My First Love Song』をはじめ、『Band-Aid』『Crush』『Tiki-taka』『Gas On It』『404：Not Found』『Secret Nightmare』まで全7曲を収録。メンバーが全曲制作に参加し、自主性のあるアルバムを完成させた。

なお、KickFlipは9月22日18時に新アルバム『My First Flip』とタイトル曲『My First Love Song』をリリース。同日19時にはMnet M2でカムバックショー、20時にはカムバックショーケースを開催し、ファンと対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）