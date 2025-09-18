女優の伊藤沙莉（31歳）が、9月17日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。夫婦時間の過ごし方について話し、「結構幸せで」と語った。



番組のリスナーから「入籍して、新生活を始める自分たちにおすすめの“幸せになれるもの”があれば教えてほしい」というメールが寄せられる。



松岡茉優も伊藤沙莉も「おめでとう！」と祝福。松岡は「幸せになれるもの、それは“ハロプロ”です」と勧め、伊藤から「夫婦で、って言ってんだろ！」とツッコミが入る。



伊藤は「私、本当、夫婦時間ってさ、結構多い方なんだけどさ、個々で動くことあんまないの。ってなると、やっぱ寝る時も一緒に天井にプロジェクターで映して、YouTubeとか映画とか見てるから、なんかギリまで喋ってて寝落ちすんの結構幸せで」と話し、プロジェクターを購入してハロプロも見ればいいと勧めた。