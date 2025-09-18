オードリー若林、アンタッチャブル・山崎弘也より「面白い人いないですね」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（46歳）が、9月17日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。アンタッチャブル・山崎弘也より面白い人はいないと語った。
アンタッチャブルの山崎弘也と柴田英嗣が番組のゲストとして登場し、オードリー若林が山崎について「意外だな、と思ったことが何個かある」と話して、そのうちの1つに「結婚を、正直、ザキヤマさんに報告する時に、期待があるというか。すごいボケて『もう切りますよ！』とか言って、それがエピソードトークになるとか。そうしたら『本当におめでとう』って」と、気持ちのこもった祝福をされてしまったという。
相方の柴田は「年相応の部分もちゃんと持ち合わせる。それなりのおじさんな部分もあるのよ。分けてるから」とコメント。
さらに若林は、M-1グランプリで結果を出した後、最初に決まった仕事がバラエティ番組「スクール革命！」（日本テレビ系）で、ウッチャンナンチャン・内村光良、山崎と共演したが、「こんなに面白くなきゃやっていけないの？ と思ったのが初めて。それから15年、それより面白い人いないですね。それより喋る人もいない」と語った。
