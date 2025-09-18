¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡¡³«±à30Ç¯¤Ç²°³°Í·¶ñ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç24Æü¤«¤é°ìÉôÍøÍÑµÙ»ß¡¡¹áÀî
´°À®Í·¶ñ¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Ê¹â¾¾»ÔÄó¶¡¡Ë
¡¡¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡Ê¹â¾¾»Ô¹áÆîÄ®Í³º´¡Ë¤Ï¡¢24Æü¤«¤éÀ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥×¥é¥¶ÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÍ·¶ñ¤Î°ìÉô¤ÎÅ±µî¡¦¿·Àß¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯£²·î27Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÍ·¶ñ¤ÎÍøÍÑ¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£À¾¥¦¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ò½ü¤¯Â¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÌî³°Í·¶ñ¤ä¤ï¤¯¤ï¤¯»ùÆ¸´Û¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ï2025Ç¯¤Ë³«±à30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤«¤é£³Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢Ìî³°Í·¶ñ¤ò½ç¼¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤ò½ê´É¤¹¤ë¹áÀî¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Àß·×Èñ¤È¹©»öÈñ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó2²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£