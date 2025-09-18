「ポケモンBW」トウヤがビクティニとフィギュア化決定！ コトブキヤ、「ARTFX」より展開「トウコ with ポカブ」の再販も
【ARTFX J トウヤ with ビクティニ】 商品化決定 【ARTFX J トウコ with ポカブ】 再生産決定
「ARTFX J トウヤ with ビクティニ」
コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J トウヤ with ビクティニ」を商品化を決定。イラストを公開した。
本商品は、RPG「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」の男の子主人公・トウヤとビクティニを、同社のポージングフィギュアシリーズ「ARTFX」より再現したもの。
同社公式X「コトブキヤ宣伝」にて発表されたもので、当該投稿では「ARTFX J トウヤ with ビクティニ」だけでなく、「ARTFX J トウコ with ポカブ」の再販も告知された。
なお、どちらも展開日程は未定となっており、詳細は後日明かされる模様だ。
「ARTFX J トウコ with ポカブ」
