生命保険文化センターの調査によると、日本の生命保険の世帯加入率は約9割。年間払込保険料は平均37.1万円にものぼります。この数字は世界的にみても突出しており、「日本人は保険好き」といわれる所以です。しかし、もしその“国民性”ともいえる行動が、実は多くの家庭で「保険の入りすぎ」という不合理な状態を生み、資産形成を阻害する最大の固定費になっているとしたら……。

母親の“不安”が生んだ、月8万円の保険料

Aさん（52歳）は、都内の中堅企業に勤める真面目なサラリーマン。妻と、大学に通う子どもが一人います。彼がまだ学生だった20代のころ、父親が40代の若さで大腸がんに倒れ、闘病の末に亡くなりました。

当時、父親の生命保険への加入は不十分で、Aさんの母親はお金の工面に大変な苦労をしました。長期入院で傷病手当金の支給期間は切れ、障害年金だけでは収入は激減。公的保障で医療費そのものは抑えられても、母親の後悔は尽きませんでした。

「周りの目を憚りながら嘔吐する夫を個室に入れてあげたかった」

「体に良いという健康食品も、試してあげられなかった」

「治療法がないと告げられたとき、最後に家族旅行へも行けなかった」

そんな悲しみと後悔の真っ只中にいる母親のもとへ、親戚の紹介で、押しの強い保険外交員がやってきました。

「あのとき、これさえあれば……」母親の願いと、父を助けられなかったAさん自身の無力感が重なり、勧められるがままにAさんは最初の保険に加入したのです。

それが、Aさんの保険人生の始まりでした。結婚、子の誕生というライフイベントのたびに、同じ担当者から「安心のため」と保険を追加。分厚いファイルになった保険証券は、Aさんにとって家族への責任を果たす「お守り」のような存在でした。

しかし、子どもの学費が想定以上にかさみ、自身の老後資金に不安を覚えたAさんは、FPに相談。そこで初めて、その「お守り」が、実は資産を蝕む「重荷」であったことを知るのです。

〇貯蓄型終身保険（20代で加入）：月3万円

（母を安心させるため、最初に加入した「一生涯の保障」）

〇医療保険（がん・三大疾病など特約てんこ盛り、貯蓄型終身保険加入直後に20代で加入）：月1万円

（「公的保険だけでは足りない」という父の闘病時の記憶から）

〇ドル建て終身保険（30代で加入）：月2万円

（「円だけでは危険。資産運用も兼ねて」と勧められた）

〇個人年金保険（40代で加入）：月2万円

（職場で職域営業の若い担当者から懇願され、「まあ貯蓄だし」と契約）

保険関連の支払いだけで、合計月々8万円。Aさんは、この重い固定費から解放されるのでしょうか。

なぜ、月8万円の保険料は「重荷」になっていたのか

FPは、Aさんの辛い経験に深く共感したうえで、冷静に事実を分析しました。

1.「貯蓄と保障」を兼ねる保険は、Aさんの“後悔”につけこんでいた

FPはまず、Aさんの母親が後悔した「個室代」「健康食品代」「旅行代」は、いずれも公的な医療保険ではカバーされない費用であることを確認しました。これらは、万が一の際に「手元にある現金（貯蓄）」で賄うべきものです。

しかし、Aさんが加入した貯蓄型やドル建ての保険は、手数料が高く、貯蓄や投資としての効率が極めて悪い商品でした。Aさんは「貯蓄」のつもりで月5万円も支払っていましたが、そのお金は効率的に増えることなく、むしろ自由に使えない形で塩漬けにされていたのです。もしこれをNISAで運用していれば、手元資金はもっと豊かになっていた可能性がありました。

2.「公的保険は足りない」は、半分ホントで半分ウソ

Aさんの「公的保険だけでは足りない」というトラウマ。しかし、営業担当者はそのトラウマを利用し、「だから民間の医療保険を手厚くすべき」という結論に誘導しています。

FPは、日本の「高額療養費制度」がいかに強力であるかを改めて説明。Aさんの年収であれば、医療費の自己負担は月10万円以下に収まります。つまり、治療費そのものは公的保険で十分カバーできるのです。Aさんが加入していた高額な医療保険は、すでに支払っている公的保険と保障が大きく重複する「二重払い」の状態でした。Aさんの家庭が本当に備えるべきだったのは、治療費ではなく、母が後悔したような「治療以外のプラスアルファの費用」を賄うための現金貯蓄だったといえるでしょう。

3. ライフステージの変化を無視した“一生涯の死亡保障”

Aさんの子どもはもうすぐ独立します。妻には遺族年金も支給されます。いま、Aさんにもしものことがあっても、必要な死亡保障額は、若いころに比べて大幅に減少していました。しかし、更新のたびに保障額を見直すことなく、「一生涯」という言葉の響きのよさだけで、高額な保険料を払い続けていたのです。

過去のパーソナルな経験や親の固定観念が影響する保険加入

Aさんのように、過去の経験や親の固定観念から、感情的に保険を選んでしまうケースは少なくありません。その重荷から逃れ、合理的な備えを築く方法はシンプルです。

ステップ1：最強の味方「公的保険」で受けられる保障を“正確に”知る

「足りない」部分を知る前に、まず「すでに得られている」保障を正確に把握しましょう。高額療養費制度、遺族年金、傷病手当金。この3つが、あなたの家庭を守る揺るぎない土台です。

ステップ2：「本当に必要な保障額」を“冷静に計算する

感情的な不安ではなく、数字で考えます。ライフプランはケースバイケースです。家族構成やライフステージに応じて、万が一の際に「いつまで」「いくら」必要かを計算しましょう。子どもが独立すれば、高額な死亡保障は不要になります。

ステップ3：「保障」と「貯蓄・投資」を“完全に”分離する

保険は、

〇あくまで「万が一の際の、低確率だが損失が大きいリスク」に備える掛け捨ての「コスト」と割り切る。

〇貯蓄や資産形成は、NISAやiDeCoといった、より効率的な「投資」で行う。

この大原則を守るだけで、家計は劇的に改善します。

本当の安心とは、過去のトラウマを埋めるための高額な保険料から生まれるものではありません。正しい知識を身につけ、現在の自分に必要なものを合理的に選択することから生まれるのです。その保険、本当にいまのあなたの家族を守っていますか？ それとも、ただ過去の後悔を慰めているだけではありませんか？