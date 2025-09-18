ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 映画「731」撮影過程特別展開催 黒竜江省ハルビン市 映画「731」撮影過程特別展開催 黒竜江省ハルビン市 映画「731」撮影過程特別展開催 黒竜江省ハルビン市 2025年9月18日 13時36分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤） 【新華社ハルビン9月18日】中国黒竜江省ハルビン市にある中国侵略日本軍第七三一部隊（731部隊）本部跡地で17日、「歴史を銘記し、平和を尊ぶ」をテーマとする映画「731」撮影過程特別展が開催された。 １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展を見学する来場者。（ハルビン＝新華社記者／王松） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展を見学する来場者。（ハルビン＝新華社記者／王松） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／王松） １７日、映画「７３１」撮影過程特別展の開幕式で写真を撮影する来場者。（ハルビン＝新華社記者／張濤） リンクをコピーする みんなの感想は？