１８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４７．７８ポイント（０．１８％）安の２６８６０．６１ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０．７３ポイント（０．１１％）安の９５８６．０４ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は２０４７億１３８０万香港ドルとなっている（１７日前場は１９２３億５５１０万香港ドル）。

好材料の出尽くし感が意識される流れ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日（日本時間１８日未明）まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、６会合ぶりに０．２５％の利下げを決定し、金融政策で米国に追随する香港も利下げしたが、すでに市場では想定内として織り込まれていた。また、ハンセン指数は前日、４年２カ月ぶりの高値水準を回復したばかりとあって、利益確定売りも先行している。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が支えだ。ハンセン指数などが高く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が３．６％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が２．８％安、全国展開型デベロッパーの中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が安い。中国海外発展のほか、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が８．７％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が５．９％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が５．６％、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が５．４％ずつ下落した。

中国の金融セクターもさえない。中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．７％安、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．５％安、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．２％安、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が２．５％安、中州証券（１３７５／ＨＫ）が２．７％安、交銀国際ＨＤ（３３２９／ＨＫ）が１．７％安で引けた。

半面、半導体セクターは物色される。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１０．７％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）と晶門半導体（２８７８／ＨＫ）がそろって１０．２％高、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．６％高と値を上げた。ＳＭＩＣは上場来高値を連日で更新。国産半導体の需要拡大が期待される。外電が１７日、複数の消息筋情報として、中国のネット規制当局が今週、中国ＩＴ大手企業に対し、エヌビディア製の人工知能（ＡＩ）向け半導体の購入を禁止したもようと伝えた。中国政府は足もとで、ハイエンド半導体の国産化に注力している。半導体などテック銘柄の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は１．０％逆行高した。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４５％高の３８９３．９５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。自動車、医薬、軍需産業、不動産なども買われた。半面、金融は安い。資源・素材、公益、運輸、消費関連も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）