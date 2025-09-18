16日にグループ卒業を発表した乃木坂46久保史緒里（24）が17日深夜、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に生出演。肉声でグループ卒業を報告した。

番組中盤「乃木坂46からの卒業を発表させていただきました。そうなんです。実は乃木坂46を卒業します。そうなんですね。自分も正直この番組を始めた時、パーソナリティーをやらせてもらうって決まった時に自分の卒業発表は、オールナイトニッポンでするんだろうなって、なんとなく思っていたんですね。たぶんここで自分の声で卒業しますって報告するんだろうなと思ったんですけど。その前日にブログでさせていただいたのには、いろんな理由があるんですけど」と切り出した。

そして「その中の1つに、オールナイトニッポンを毎週聴いてくださっている方にとっては、この時間帯に作業をされている方とか、逆に今お仕事が終わった方とか、日常にしてくださっていた方がたくさんいらっしゃることを、私は4年目ですね、パーソナリティーやらせてもらって。皆さんのメールのおかげで、リスナーさんのおかげで気付かせてもらっていたので。そのみなさんの日常を、自分の時間にするっていうのが、自分のことを話すっていうのがすごく抵抗があった」と打ち明けた。

そして「パーソナリティーだから自分の話をするものではあるんだけど。自分の人生のことを報告するってなった時に、そうじゃなくて、いつも通りお届けしたいと思ってたので。チョけたまま50分ぐらいやっちゃってたんですけど（笑い）。そういう思いからブログで先に発表させてもらったんですよ」とブログで発表した理由について言及した。

◆久保史緒里（くぼ・しおり）2001年（平13）7月14日、宮城県生まれ。愛称「くぼちゃん」「しーちゃん」など。16年9月加入の3期生。東北地方拠点の「仙建工業株式会社」CMに出演。小3から中3まで楽天のジュニアチアガールを経験。161センチ。血液型O。