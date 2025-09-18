Perfume、昼の生番組出演に「普通の服で踊っているの大好物」「昔から雰囲気が全く変わってない」「ずっとかわいい〜」反響
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちが、18日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。トークやダンスなど盛りだくさんの内容で、SNSで歓喜のコメントが多数寄せられている。
【写真】個性的な衣装も可愛い！”絆”を感じる瞬間を明かしたPerfumeの撮りおろしショット！
結成25周年を機に出演。番組では「Perfumeとしゃべって踊って大はしゃぎ」とし、下積み時代の苦労や異性のタイプについてなど、様々なトークを展開。また、「伝言ダンスゲーム」では、3人がスタジオ衣装のまま「ポリリズム」のダンスを披露するシーンもあり、盛りだくさんの内容で放送された。
この放送に「3人とも変わらずカワイイ」「仕事をサボって見ているなう」「ずっとかわいい〜」「ホワホワ具合が変わらなくて好き」「可愛いし楽しいし幸せすぎます」「こういう普通の服で踊っているの大好物」「Perfumeって昔から雰囲気が全く変わってないのはすごいな！」など、たくさんのコメントが寄せられている。
なお、番組恒例「牛肉びったんこチャレンジ」にはあ〜ちゃんが挑戦。「だいたいこんなもんじゃろ」などとつぶやきながらカットしていた。
