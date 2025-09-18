◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３打席凡退で迎えた８回に２試合連発の５１号ソロを放った。スタンドで争奪戦となったボールを手にしたのは、大のドジャースファンだというタイラー・コーさん（３４）で、「ここ２年くらい、ずっとここに座って、この日を待っていた！ うれしい！」と待望の瞬間をかみしめた。

３―０の８回先頭。フィリーズ先発左腕・ルサルドの６球目、８８・９マイル（約１４３・１キロ）スイーパーを完璧に捉えた。打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度３２度、飛距離４０８フィート（約１２４・４メートル）。打った瞬間に本拠地は大歓声に包まれ、白球はセンター右のスタンドに着弾した。

３年連続の本塁打王に向けては、９日（同１０日）にリーグ最速で５０号に到達したライバルのシュワバーが１５日（同１６日）に２位の大谷の目の前で３戦連発となる５３号を放ち、一時は４本差としていたが、大谷が２戦連発で２本差と直接対決で距離を縮めた。今季最長の連続試合出塁は「２２」に伸び、キャリアハイをさらに更新する１３７得点目をマークした。