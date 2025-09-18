中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年9月18日、男子バレーボール日本代表の特集記事を組み、フィリピン・マニラで開催されている世界選手権での日本代表のパフォーマンスについて、「暗黒時代に戻ったかのようだ」と指摘した。

「大会前メダル候補筆頭だった日本がベスト16にも入れなかった」

予選ラウンド・プールGの日本は、初戦（13日）でトルコと対戦し、0−3（19−25、23−25、19−25）のストレート負け。大事な初戦を落とし、苦しいスタートとなった。

第2戦（15日）はカナダと対戦。第1セットを20−25で落とすと、第2セットを23−15、第3セットを22−25で落としてのストレート負けを喫した。日本は2連敗で、予選ラウンド敗退が決まった。

17日に行われたリビアとの最終戦は、意地を見せ3−0（25−20、25−17、25−12）で勝利。今大会を1勝2敗で終えた。プールGは、トルコ（3勝）とカナダ（2勝1敗）が、決勝トーナメントにコマを進めた。

アジア勢の中で、世界ランキング最上位を誇る日本の予選ラウンド敗退。中国メディア「捜狐」は、「世代交代がうまくいっていない日本が予選敗退」などのタイトルで、今大会の日本のパフォーマンスに言及した。

記事では「大会前メダル候補筆頭だった日本がベスト16にも入れなかった。このニュースは衝撃的だ」とし、次のように続けた。

「日本は世代交代がうまくいっていない」

「このような惨状は、昨年まではほとんど見られなかった。まるで日本男子バレーの『暗黒時代』に戻ったかのようだ。このままでは本当に大丈夫なのか？セッターの関田誠大が不在になって以来、大宅真樹と永露元稀が懸命にその穴を埋めようと努力しているが、パスの質もゲームコントロール力もまだまだ不十分だ」

さらに、こう指摘した。

「監督はベテランばかり起用し、ほぼ同じメンバーで戦い続けるため、世代交代がうまくいっていない」

日本はここ最近、国際舞台での活躍が目立っている。ネーションズリーグでは、23年、24年大会と2年連続でメダルを獲得するなど、人気、注目度は非常に高い。今大会はメダル獲得の期待が高かっただけに、まさかの予選敗退となった。